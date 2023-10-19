我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

湯普森州府大樓翻新 芝市府批准谷歌拆除外觀

特派員黃惠玲／芝加哥報導
湯普森大樓的挑高寬敞中庭，是該建物的一大特色。(特派員黃惠玲／攝影)
湯普森大樓的挑高寬敞中庭，是該建物的一大特色。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市府17日批准谷歌(Google)拆除位於市中心的湯普森州府大樓(James R. Thompson Center)的外部與中庭，儘管這項預計耗資600萬元的拆除工程通過並不讓人意外，但此舉也可能意味著這座融合藍色、鮭魚色與白色配色的高樓，即將從芝市地標建築名單消失。

拿到拆除許可是谷歌斥資2.8億元改造前州府大樓為芝加哥總部的關鍵步驟。根據市府建築部門本月13日核發的許可證，谷歌將至少會拆除這座17樓高建築的金屬與玻璃表皮，還有建物內高聳的中庭，許可證資料顯示，這項拆除工程將花費600萬元。

此舉並不完全出人意料之外，去年這家科技巨頭收購州府大樓後，隨即發布了大樓翻新後的效果圖，其中就已經顯示不會再有目前大樓外觀的玻璃外觀，也會淡化大樓目前藍色、鮭魚色與白色的配色方案。

谷歌發言人對新大樓的設計與其他細節均不予置評，只提到會在近期內公布官方信息。

湯普森大樓由著名的後現代建築師Helmut Jahn設計，當時造價1億7200萬元，由於外牆的玻璃透光，裡面的冷氣系統不足來排熱。該建物在1985年啟用，前瞻性的建築以及寬敞的中庭空間獲得支持者讚賞；但後來州府一再延期對該建物進行維修，導致大樓的營運成本不斷攀升，包括前伊州州長布來格亞維奇(Rod Blagojevich)、朗納(Bruce Rauner)都曾試圖將該大樓出售給開發商，均未成功。

伊利諾州州長普立茲克去年7月底終於以1.05億元，將這棟州府大樓賣給谷歌，谷歌計畫把該大樓改建為可容納2000員工的芝加哥總部。

州府大樓建築師Helmut Jahn不幸在2021年死於一場單車事故，伊州地標(Landmarks Illinois)執行長麥克唐納(Bonnie McDonald)說，她雖然還沒有看到拆除許可證，但對該建物現在的非隔熱窗戶的能源效率擔憂，「雖然改建後的大樓，可能會失去現有的窗戶設計，但也會使歷史建物更具節能效果」。

「保護芝加哥」(Preservation Chicago)則說，希望谷歌與芝市可以保護湯普森大樓的地標地位，該組織執行主任米勒(Ward Miller)說，這是Jahn的重要作品，「冒著失去設計概念與重要特徵的風險，將使芝市與其建築遺產帶來尷尬。」

建築師Helmut Jahn設計的湯普森大樓外觀。(特派員黃惠玲／攝影)
建築師Helmut Jahn設計的湯普森大樓外觀。(特派員黃惠玲／攝影)

谷歌 芝加哥 伊州

上一則

趁法庭打架混亂 嫌犯卸腳鐐消失

下一則

加速學習輔導計畫 新州未有進展

延伸閱讀

安全考量 新州湯普森街取消萬聖節活動

安全考量 新州湯普森街取消萬聖節活動
NBA／季後賽輸湖人「很難受」 湯普森：我打得很爛

NBA／季後賽輸湖人「很難受」 湯普森：我打得很爛
禽流感再起 南達科他州和猶他州2火雞養殖場傳災情

禽流感再起 南達科他州和猶他州2火雞養殖場傳災情
NBA／勇士湯普森自曝從小就看保羅打球「想從他身上學到一些東西」

NBA／勇士湯普森自曝從小就看保羅打球「想從他身上學到一些東西」

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

囂張竊賊 芝華人卡車貨櫃頻遭盜

2023-10-13 11:05
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52
伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

2023-10-17 10:46

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感