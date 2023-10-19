湯普森州府大樓翻新 芝市府批准谷歌拆除外觀
芝加哥市府17日批准谷歌(Google)拆除位於市中心的湯普森州府大樓(James R. Thompson Center)的外部與中庭，儘管這項預計耗資600萬元的拆除工程通過並不讓人意外，但此舉也可能意味著這座融合藍色、鮭魚色與白色配色的高樓，即將從芝市地標建築名單消失。
拿到拆除許可是谷歌斥資2.8億元改造前州府大樓為芝加哥總部的關鍵步驟。根據市府建築部門本月13日核發的許可證，谷歌將至少會拆除這座17樓高建築的金屬與玻璃表皮，還有建物內高聳的中庭，許可證資料顯示，這項拆除工程將花費600萬元。
此舉並不完全出人意料之外，去年這家科技巨頭收購州府大樓後，隨即發布了大樓翻新後的效果圖，其中就已經顯示不會再有目前大樓外觀的玻璃外觀，也會淡化大樓目前藍色、鮭魚色與白色的配色方案。
谷歌發言人對新大樓的設計與其他細節均不予置評，只提到會在近期內公布官方信息。
湯普森大樓由著名的後現代建築師Helmut Jahn設計，當時造價1億7200萬元，由於外牆的玻璃透光，裡面的冷氣系統不足來排熱。該建物在1985年啟用，前瞻性的建築以及寬敞的中庭空間獲得支持者讚賞；但後來州府一再延期對該建物進行維修，導致大樓的營運成本不斷攀升，包括前伊州州長布來格亞維奇(Rod Blagojevich)、朗納(Bruce Rauner)都曾試圖將該大樓出售給開發商，均未成功。
伊利諾州州長普立茲克去年7月底終於以1.05億元，將這棟州府大樓賣給谷歌，谷歌計畫把該大樓改建為可容納2000員工的芝加哥總部。
州府大樓建築師Helmut Jahn不幸在2021年死於一場單車事故，伊州地標(Landmarks Illinois)執行長麥克唐納(Bonnie McDonald)說，她雖然還沒有看到拆除許可證，但對該建物現在的非隔熱窗戶的能源效率擔憂，「雖然改建後的大樓，可能會失去現有的窗戶設計，但也會使歷史建物更具節能效果」。
「保護芝加哥」(Preservation Chicago)則說，希望谷歌與芝市可以保護湯普森大樓的地標地位，該組織執行主任米勒(Ward Miller)說，這是Jahn的重要作品，「冒著失去設計概念與重要特徵的風險，將使芝市與其建築遺產帶來尷尬。」
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