庫克郡最新地稅單上網 12/1須繳交 官網可查詢

庫克郡2022年第二期房地產稅單即日起已經公布在庫克郡財長官網，屋主可自行上網查詢金額。(庫克郡官網截圖)

庫克 郡財長帕帕斯(Maria Pappas)17日宣布，2022年第二期房地產 稅單，即日起已經公布在財長辦公室官網：cookcountytreasurer.com，納稅人可在該網頁點選藍色框的「免費在線支付」(Pay Online for Free)，然後輸入房地產地址或密碼(PIN)找到自己的稅單，這期的房產稅繳交期限為12月1日。

帕帕斯辦公室表示，所有180萬份紙質的稅單將在11月1日寄出，所有稅金必須在12月1日之前支付，否則將繳交額外利息。

新的房地產稅單將反映庫克郡評估委員(Cook County Assessor)卡吉(Fritz Kaegi)對芝城 北邊郊區的最新估值，這些地區包括Norwood Park、Barrington、Hanover、New Trier、Schaumburg、Elk Grove、Evanston、Palatine、Maine、Leyden、Northfield、Wheeling、Niles等城鎮。卡吉的辦公室目前正在評估芝城南邊與西邊郊區的房地產估值。

庫克郡地稅上訴委員會(Board of Review)已經開始接受有關2023年地稅評估的上訴案件，如果今年提出上訴成功，那麼稅金差額部分，要等到2024年第二期地稅單才會反映出來。卡吉辦公室也提到，預計2024年將重估芝加哥市的房地產價值。

過去十年間，絕大部分的每年第二期庫克郡房地產稅稅單都是在7月份寄出，繳交截止日為8月1日，然而在新冠疫情期間，評估員與審查委員會間的技術出現問題，導致雙方互相指責而延遲了稅單發送。這種情況使全庫克郡的房地產評估與納稅周期，這幾年很難回歸正軌。

不過，與去年相比，今年的稅單發送日程已經有所改善，去年的地稅單直到11月底才寄發，到期日則為12月31日；前年的稅單則比往年晚了兩個月。

庫克郡屋主在繳完2022年第二張地稅帳單後，2023年的第一期稅單在明年3月份必須繳交。

帕帕斯鼓勵納稅人盡量透過網路支付稅金，如果無法及時繳清所有稅金，也應盡力支付其中部分稅款，「部分支付可以降低逾期繳納衍生的利息」，她說，通過銀行帳戶上網繳付地稅，不需支付額外費用，但如果使用信用卡支付，則要收取額外2.1%的手續費。

屋主也可上網印出地稅單，然後到設有帳戶的任何大通銀行(Chase Bank)、社區銀行，或芝市中心的財長辦公室(118 N. Clark St.)直接繳納。

帕帕斯提醒，屋主還可以財長辦公室網站，查找自己帳號名下，是否過去有超額支付，或錯過豁免權益的退稅，相關信息可觀看官網中文影片。