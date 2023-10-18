密西根州選哲之友會 11/4舉辦成立大會

密西根州選哲之友會11月4日成立。(主辦方提供)

台灣大選腳步越來越近，支持不同黨派與候選人的團體也陸續成立，密西根州 地區力挺柯文哲 的民眾，也宣布在11月4日成立「密西根州台灣選哲之友會」，並號召支持者踴躍參與。

該活動主辦方表示，雖然大家距離台灣很遠，但都心繫台灣未來，而2024年台灣藍白綠的總統候選人中，唯有柯文哲不斷提出如何面對兩岸的困境與解決經濟危機的方案。歡迎認同柯文哲理念、風格、政績的朋友，一同出席密西根州台灣選哲之友會成立大會，希望藉此凝聚更多的文哲之友，共同支持唯一沒有藍綠包袱，可以大刀闊斧改變台灣的候選人。

柯文哲從2023年5月20日宣布參選中華民國 總統以來，競選主軸聚焦於「兩岸和平、台灣自主」，並推動「理性、務實和科學」價值觀。密西根州台灣選哲之友會表示，希望成立大會可以提供一個支持者交流機會。

密西根州台灣選哲之友會成立大會將在11月4日上午11時至下午2時舉行，地點在底特律萬豪酒店(Detroit Marriott Livonia，17100 N Laurel Park Dr. Livonia, MI 48152)。

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