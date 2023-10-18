房東刺死巴裔男童 芝城社區憂加劇仇恨犯罪

在一名巴勒斯坦 男孩於普蘭菲爾德鎮(Plainfield Township)民宅遭其房東殺害前，此間巴勒斯坦、阿拉伯與穆斯林社區就曾提出警告表示，在以哈衝突影響下，仇恨言論將會增加，然後就發生了他們最擔心的事情。

芝加哥 馬來西亞協會創辦人鄭金光17日也表示，他為中東衝突引發的後續仇恨問題感到擔憂。

鄭金光說，馬來西亞許多民眾都是穆斯林，目前的大環境對於回教徒來說，無疑具有一定的安全憂慮，他說，六歲男孩因仇恨犯罪 遭謀殺引發了人們憤怒，他呼籲司法部長辦公室應指控嫌疑人一級謀殺罪和仇恨犯罪，以彰顯司法，上述罪名成立，依聯邦法律可判處死刑。

這起仇恨犯罪在芝加哥社區引起震撼，不僅因為兇嫌殘忍，該案也因此凸顯了許多居民已經生活在恐懼之中。

芝加哥伊利諾大學(UIC)教授、該校阿拉伯裔文化中心(Arab American Cultural Center)創始人那貝爾(Nadine Naber)說，普蘭菲爾德鎮的事件，既是反巴勒斯坦、反阿拉伯種族主義行為的延續，也顯示了這些行為變本加厲，「大多數人不知道這些事件每天都在芝加哥發生。」

她說，由於政治人物與新聞媒體對巴勒斯坦與以色列問題的討論方式，種族主義言論也越演越烈。她補充，事情本來不致如此，但政治人務與媒體在過去幾天，「讓以色列完全壟斷了該地區所發生事件的敘述與框架」。

芝市西南區的公司行號，擔心這些事件會引發報復，也有一些UIC的學生表示，因為家人擔心他們的安危而乾脆待在家裡。

統計顯示，約有10萬名阿拉伯裔的居民住在芝加哥，一些居民也向伊州州眾議員拉西德(Abdel Nasser Rashid)表達了擔憂，拉西德說，有選民反映，鄰居詢問該婦女「你先生是否支持恐怖主義？」她因此很擔心家人安危。