台灣國樂團5音樂家訪密大 迴響熱烈

密大教授Gascho(右)、密西根大學教授鄭以琳(右二)與台灣國樂團絲竹室內樂五位音樂家合作演出。(主辦方提供)

台灣國樂團絲竹室內樂的五位音樂家，日前受邀在密西根大學擔任「駐校音樂家」，期間舉辦多場樂器示範講座、國樂座談等活動，吸引許多樂迷參與，也在該校掀起一陣國樂風潮。

此行造訪密大的系列學術交流，是由密大S tearns樂器博物館 館長Joseph Gascho主導與計畫，密西根人文協會擔任協辦。協會會長楊逸鴻攬下團員食宿、交通等相關安排，貼心的照顧讓團員們感恩有家。

五位音樂家包括樂團首席劉貞伶(笛子)、樂團副主席林明慧(揚琴)、笙首席陳麒米、二胡首席吳宜芳、革胡首席許雅婷，五人樂團的音樂演奏會「璀璨台灣」，在該校席爾廳(Hill Auditorium)演出13首樂曲，曲目包括台灣當代作曲家的曲子如花魁、阿美族舞曲等，還有西班牙鬥牛曲。

Joseph Gascho更以大鍵琴(harpsichord)與團員合奏「蝶戀花」及「桃花鄉」兩曲；來自台灣的密大鋼琴教授鄭以琳與陳麒米、許雅婷老師合奏「望春風」，這些經典台灣歌曲，獲得熱烈共鳴，更贏得在場500多位觀眾滿堂喝彩與掌聲。

從首場的樂器介紹與示範演奏，再到接下來的五個場次的藝術與學術交流互動，場場反應熱烈；與會者包括大學生、音樂學院師生，以及研究中國文化的教授及研究生們。訪密大期間，團員還抽空參觀密大藝術館及密大自然歷史博物館，並獲邀參觀密大校中心鐘樓上的鐘琴表演。