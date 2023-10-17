芝11區9分局 收容百位越境無證客

雖然目前收容越境無證客 的帳棚營地，似乎未計畫在芝加哥 11區設立，但該區區長李惠華表示，緊鄰華埠的芝加哥第一警分局以及橋港區的第九警分局，均收容了不少尋求庇護的無證移民，由天氣變冷，居民如家中有多餘禦寒衣物，或願意將房子出租給這些無證移民者，可與相關單位聯繫。

李惠華表示，目前安置在第一警分局的無證客，在譚繼平公園諮詢委員會與芝加哥公園管理局的協助下，定期到謝祖亮體育館使用淋浴設備。而轄區內的第九警分局近來至少收容了100位無證移民，其中包括許多兒童。

11區區長辦公室指出，該辦公室繼續與其他地區民選官員和社區發起合作，為這些移民家庭 提供膳食和基本必需品支援，第九警分局附近目前成立了捐贈物品分發中心，隨著天氣轉冷，很需要更多冬季服裝和鞋子，

願意加入義工協助分發、收集衣物、睡袋等，可電郵[email protected]。如願意租住房屋給移民，則可電郵：[email protected]。

此外，芝加哥市正在透過與 Instituto del Progreso Latino 合作設立的亞馬遜願望清單接受捐款，願意參加者，可上網：https://reurl.cc/0Z4rno。