華諮處11月13日、14日 舉辦4場地稅上訴講座

華人 諮詢服務處將在11月13日、14日與庫克 郡房產稅評估委員會(Cook County Board of Review)，推出四場房產稅上訴講座，有意參加者請盡快報名。

華諮處表示，屆時庫克郡房產稅評估委員會委員卡迪納斯(George Cardenas)將出席講座，並為與會者解答疑問。

講座免費參加，並提供中文翻譯，場次時間：11月13日上午10時至11時30分(粵語、英文)，下午2時至3時30分(普通話，英文)；14日上午10時至11時30分(普通話、英文)，下午2時至3時30分(廣東話，英文)。

每場講座最多容納100位參與者，屆時需憑門票入場。門票派發將於10月30日早上9時開始，請屋主攜帶ID及地稅單前往華諮處大廳領取。周一至五的上午9時至下午4時30分為門票派發時間。

講座地點在華諮處禮堂：2141 S. Tan Court, Chicago, IL 60616。如有問題，可電洽(312)791-0418轉房屋中心，或電郵： [email protected]。