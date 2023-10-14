我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

華諮處11月13日、14日 舉辦4場地稅上訴講座

芝加哥訊

華人諮詢服務處將在11月13日、14日與庫克郡房產稅評估委員會(Cook County Board of Review)，推出四場房產稅上訴講座，有意參加者請盡快報名。

華諮處表示，屆時庫克郡房產稅評估委員會委員卡迪納斯(George Cardenas)將出席講座，並為與會者解答疑問。

講座免費參加，並提供中文翻譯，場次時間：11月13日上午10時至11時30分(粵語、英文)，下午2時至3時30分(普通話，英文)；14日上午10時至11時30分(普通話、英文)，下午2時至3時30分(廣東話，英文)。

每場講座最多容納100位參與者，屆時需憑門票入場。門票派發將於10月30日早上9時開始，請屋主攜帶ID及地稅單前往華諮處大廳領取。周一至五的上午9時至下午4時30分為門票派發時間。

講座地點在華諮處禮堂：2141 S. Tan Court, Chicago, IL 60616。如有問題，可電洽(312)791-0418轉房屋中心，或電郵： [email protected]

庫克 華人

上一則

亞城著名粵菜 喜萬年 堂吃 外送 外燴　份量大 質量高 用料足 親朋好友團體歡聚好去處

下一則

賓州大研究：斑衣蠟蟬威脅性比預期低

延伸閱讀

房地產稅太高？4方法助你降低

房地產稅太高？4方法助你降低
共諜案含冤 向心夫婦滯台逾1420天獲判無罪可回家了

共諜案含冤 向心夫婦滯台逾1420天獲判無罪可回家了
罵趙少康家暴拋妻棄子 周玉蔻判賠220萬

罵趙少康家暴拋妻棄子 周玉蔻判賠220萬
共諜、洗錢全解套 向心發聲明「6個感謝」跟台灣說再見

共諜、洗錢全解套 向心發聲明「6個感謝」跟台灣說再見

熱門新聞

Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
竊賊偷走整個貨櫃集裝箱後，還在現場車架的檔泥板上留言。(卡車業者提供)

一夜損失20萬 竊賊直接拖走集裝箱 芝華人卡車業陷困境

2023-10-13 11:05
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02
馬州喬治王子郡(Prince George's County)日前發生致命車禍，車內的四名青少年全部死亡。圖為車禍示意圖，非新聞當事車輛。（取材自pexels／Artyom Kulakov攝影）

馬州4青少年開贓車上路 為躲攔檢撞樹全燒死

2023-10-09 21:38

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡