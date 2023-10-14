取消現金保釋 庫克郡監獄囚犯遽減 40年新低

庫克郡監獄關押人數40年來第二次低於5000人。(庫克郡警長辦公室提供)

庫克 郡警長達特(Tom Dart)辦公室最新統計數據顯示，該郡監獄 的囚犯人數，到10月13日為止降到5000人以下，這也是過去40年來，該監獄系統第二度出現不到5000囚犯。而這項歷史紀錄，被視為與伊利諾州上月18日開始執行的「取消現金保釋」有關。

追蹤取消現金保釋法的研究人員表示，他們懷疑監獄人口減少很大程度是因為被告不再需要好幾天時間籌集保釋金，而加快了釋放速度。

芝加哥羅耀拉大學(Loyola University)犯罪學家歐爾森(David Olson)說，以前如果你被控持有毒品重罪或盜竊重罪，很大機率會被關押在監獄直到繳交了保釋金，「現在這些人都不再受到關押，除非事件發生前，他們早就背負了緩刑、假釋等紀錄」。

包含「審前公平法案」(Pretrial Fairness Act)的伊利諾州安全T法案(SAFE-T Act)從9月18日起生效，該州102個郡縣的司法系統起，也配合新規「取消現金保釋」。

新法實施後，該州允許由法官決定被控嫌犯的特定重罪或暴力輕罪，是否會對某個人或整個社區構成威脅。根據該法案條文，法官也將判定被告一旦獲釋是否具有潛逃風險。

所謂的暴力重罪，包括一級與二級謀殺罪、攻擊性刑事性侵、搶劫、入室竊盜、嚴重縱火、綁架、造成重大身體傷害的嚴重毆打，或其他涉及使用或威脅使用身體暴力的重罪。此外，該法案後來並修訂增加了仇恨犯罪、可拘留的犯罪企圖、虐待動物、酒後駕車造成嚴重身體傷害的罪行，也都列入了上述清單。

達特辦公室表示，截至13日為止，庫克郡監獄關押了4909名囚犯，從20世紀80年代中期以來，唯一一次監獄人口減少是發生在2020年期間，當時因為應對監獄內爆發的新冠疫情而大幅減少關押人數，這次則是史上第二次關押人數不到5000人。

伊州 審前司法網絡組織(Illinois Network for Pretrial Justice)律師史陶特(Sarah Staudt)說，很高興監獄人數越來越少，「希望未來法院、檢察官與其他相關人員都依法辦事，正確執行法律，確保此趨勢延續。」

隨著現金保釋取消，伊州其他地區的監獄也出現在押人數急劇下降的情形，例如位於沃基根(Waukegan)的湖郡成人管教所(Lake County Adult Corrections Facility)也有相同狀況。