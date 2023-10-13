無證客危機加劇 搭機抵芝加哥人數激增

在慈善機構贊助下，搭機從德州抵芝的越境無證客持續增加，圖為暫居在歐海爾機場第二航廈的無證移民。(美聯社)

儘管越來越多的芝城民眾對湧入的無證客 問題日益感到擔憂，但從美國德州邊境輾轉抵達芝市的越境無證移民 有增無減。除了每周不定期搭乘巴士到芝城的無證客外，在德州聖安東尼奧天主教慈善團體(San Antonio Catholic Charities group)資助下，直接搭飛機抵達芝市的越境無證客也大幅增加。

根據芝加哥 市府表示，11日有多達711位越境無證客暫時安置在芝加哥歐海爾機場居住，與上個月初相比，人數激增超過七成，目前歐海爾機場的無證移民人數，幾乎已經約3500名等待入住城市避難所人數的五分之一。

今年6月，越來越多的越境無證客搭乘飛機與巴士抵達芝加哥，導致原本暫時安置這些移民的芝市各警察局人滿為患，因此不得不將部分人送到機場暫住，然而機場的移民人數也明顯增加，機場開放容納無證移民的區域，幾乎都已經被移民以紙箱搭建的臨時住所占滿。

根據芝市府提供的最新數據，從今年6月3日到9月15日間，有多達2000位越境無證客搭飛機從聖安東尼奧抵達芝加哥。

透過聖安東尼奧天主教慈善團體安排搭機到芝城的委瑞內拉越境無證客烏蓋托(Jefferson Ugueto)說，他跟妻子與三歲女兒一起搭上了飛機從聖市到芝加哥，「因為這裡離他們的最終目的明尼蘇達州更近一些」，他向芝加哥太陽報的記者說，他們不知道該如何走完剩下的路，「我們沒有錢，也不知道該怎麼辦」。

聖安東尼奧非營利組織執行長費爾南德斯(Antonio Fernandez)說，他9月初曾與芝加哥市市長強森通過電話，討論更多越境無證移民對該市帶來的壓力後，該組織就一直鼓勵無證客，「如果沒有擔保人，就選擇芝加哥以外的目的地。」他說，「我們建議移民不要去芝加哥，但我們不能強迫他們。」

根據市府數據，在費爾南德斯與強森通過電話後一周，從聖安東尼奧抵達芝市的人數仍然增長了33％，其中絕大多數都是由天主教慈善機構送來的。

直到11日為止，芝加哥市約20處庇護所收容了將近1萬1000名越境無證客，另外還有約3200人仍住在芝加哥各警察局，加上安置在其他場所的人數，去年8月至今，芝城的越境無證客累計至少達1.8萬個。