伊州長坦承 管理無證移民 兩黨均失敗

伊利諾州州長普立茲克日前出席芝加哥 大學一場講座時表示，在美國尋求庇護 是合法的，「我們有無證移民 ，也有尋求庇護者，我們需要管理所有這些人」，普立茲克坦承，在這方面，無論共和黨或民主黨人都失敗了。此外，他在另一場活動中鼓勵與聯邦政府合作，驅逐不尋求庇護的無證移民。

普立茲克在該講座中接受現場出席者提問了無證移民不斷抵達芝加哥的議題，過去13個月來，估計有約1萬8000名越境無證客被送到芝加哥。由於人數不斷增加，包括芝加哥市、伊利諾州在安置這些人的工作上，已經耗費上億，而且也造成一些社區、城鎮對於這些無證移民到來的不安與爭議。

最近普立茲克向芝城西南郊的朱麗葉市(Joliet)提供860萬元，準備將大約1900名越境無證客送到該市安置，此提案立即引發當地民眾不滿。朱麗葉市市長Angel Contreras說，「到今天為止，我們還沒有接受這筆860萬的撥款，任何事情都還沒有最終確定」，對於市民的激烈反對，該市市長說，未來任何相關計畫都將先提交給民選機構成員評估，並舉行公開討論、聽取公眾意見。

朱麗葉市居民貝克(Brian Beck)告訴該市議會議員，「請議員制訂一項計畫，將已經抵達當地的約2000位無證移民驅逐」，貝克說，「我們自己的問題已經夠多了，例如道路狀況亟需解決」，因此他呼籲議會盡快提出將這些移民遷出該市。

州長為了讓芝市以外城鎮接納這些越境無證客，已經宣布撥款4150萬元支持庇護所住房、食品、法律、醫療等支出；根據美國移民法，尋求庇護的外國公民在提交許可申請後，需在本國等待150天，然而過去一年多來抵達芝城的移民，繞過了美國的合法移民系統。

芝市與伊州的納稅人的稅金，至今已經撥出9400萬元安置這些無證移民，該州也為這些人編列了高達5.5億的醫療預算，然而當局坦承，移民抵達的情況目前看不到盡頭，批評人士稱，屆時這些費用都將由納稅人承擔。