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芝建築開放日周末登場 170地點免費參觀

特派員黃惠玲／芝加哥報導
位於北華埠附近的里維埃拉劇院(Riviera Theatre)，今年首度加入「建築開放日」參觀地點。(建築開放日官網截圖)
位於北華埠附近的里維埃拉劇院(Riviera Theatre)，今年首度加入「建築開放日」參觀地點。(建築開放日官網截圖)

芝加哥一年一度的建築開放日(Open House Chicago)將在本周末14日至15日登場，今年有170個具有重要建築、歷史與文化意義的地點對公眾免費開放，其中包括40多個全新開放參觀的據點。

這項活動由芝加哥建築中心(Chicago Architecture Center)主辦，中心執行長高爾斯基(Eleanor Gorski)說，許多人生活繁忙，希望藉此活動，讓人們走出自己熟悉的社區，到其他社區參觀，了解更多不同的社區與文化。

今年除了周末兩天的開放參觀日外，還首度在13日(周五)舉行兩場派對，一場在位於市中心的芝加哥建築中心，另一場在芝城最高樓威利斯大廈(Willis Tower)的33樓舉行，不過這兩場活動僅限芝加哥建築中心會員參加。

該中心市場營銷主管巴科斯(Lauren Bakos)說，在全新推出的派對活動中，中心還邀請了一家巴黎建築公司的建築師，與公眾討論有關重新利用高層建築的議題，此外，活動中還會演奏當地作曲家以威利斯大廈為靈感創作的曲目。

今年建築中心還推出一款新的應用程式App，讓參觀者可以自行規劃與分享行程，並透過該程式查找參觀地點、搜索交通選擇與規劃路線等。此外，App也將重點介紹每個參觀點附近的小商家、小企業，以期帶動更多人支持地方企業。

巴科斯說，今年的開放日活動主要集中在22個社區，這樣的規劃主要希望訪客可以一次造訪多個地點，減少交通時間，建築中心希望未來每年的參訪地點在芝市各社區輪流。

位於北華埠附近的里維埃拉劇院(Riviera Theatre)為今年的新參觀地點，這座華麗的劇院鑑於1918年，當時原本是一家電影院，現在則是一處音樂會場地。

今年開放的景點約170個，雖比疫情期間2021年100個、2022年的150個增加，但仍遠低於疫情前2019年的350個。詳細開放地點與時間，可查詢官網：openhousechicago.org

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