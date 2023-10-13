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變天了 芝城周末恐有嚴重風暴 陰冷持續至周一

特派員黃惠玲／芝加哥報導
氣象預報顯示，芝加哥地區12日起到下周一間，天氣陰雨且可能出現嚴重風暴。(特派員黃惠玲／攝影)
氣象預報顯示，芝加哥地區12日起到下周一間，天氣陰雨且可能出現嚴重風暴。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥地區持續好一陣的乾爽天氣，在12日暫時先告一段落，根據氣象學家預測，即日起到周末，此間天氣將輪番出現降雨與風暴，部分風暴有可能增強，甚至出現傾盆大雨、強陣風與冰雹。

芝加哥NBC第5新聞頻道氣象學家羅曼(Alicia Roman)表示，12日入夜後就已經出現零星陣雨，這種陰沉並持續到上午，其中南部、西部地區的雨勢最大。她表示，雷陣雨從上午10時左右將轉移到更多北部郡縣。

12日下午降雨量逐漸減少，但預計部分地區仍會出現雲層和涼爽氣溫。 其中伊利諾州北區和西區的氣溫將保持在華氏50多度和60多度。 羅曼說，伊州南部則陽光較多，且高溫維持在70多度。

國家氣象局表示，這波陰雨天氣到13日將出現更大雨勢。

國家氣象局推文表示：「周五將出現大範圍的大雨，並伴有陣風東風」，且反覆降雨將導致河流水位上升，很可能導致低窪地區積水。”

羅曼表示，隨著冷鋒過境，13日還將出現惡劣天氣的「邊緣」風險，屬於惡劣天氣分類五等級中的第一級。

羅曼也提到，13日中午12時到下午5時間的惡劣天氣風險最大。 尤其南部與西部的郡縣，很可能會出現傾盆大雨、強陣風和冰雹。

氣象預測模型顯示，儘管晚上降雨量會逐漸減少，但陣雨預計將持續到14日全天甚至到15日，到下周一16日還會下更多雨。這也意味著，這個周末芝城氣溫將比較涼。

羅曼說，整體而言，接下來幾天大部分地區的降雨總量，預計將達到1到1.5吋，陰冷天氣估計在16日結束，17日預測陽光普照且氣溫會升高。

芝加哥 芝城 高溫

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