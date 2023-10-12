不裁員 不增稅 芝加哥市長公布2024預算案

芝加哥市市長強森(右)1日在市議會公布2024年預算案。(芝加哥市長辦公室提供)

芝加哥市市長強森11日向市議會提交2024年芝市總額166億元的預算 案，他表示，新的預算案將堅守房地產 稅的底線，取消房地產稅隨著通膨率提高的機制，但同時將在不裁員、不增稅的情況下，彌補約5.38億元的預算缺口。

強森也沒有在新年度預算案中，提出任何他在競選期間主張的地方增稅建議，例如飛機燃油稅、酒店客房、商業就業等項目的增稅，不過，市長說，「我們正在進行房地產轉讓稅(real estate transfer)的調漲，藉此為無殼蝸牛創造永久性資金來源。

芝市明年度的預算赤字絕大部分來自於源源湧入芝加哥市的越境無證移民 ，導致強森很難兌現他的任何選舉承諾，但他信誓旦旦可以在不影響整體經費的情況下，解決安置這些移民的支出，他在預算報告演講中說，「移民危機是由右翼極端分子導致，他們一心想在我們的城市製造混亂與分裂」。

強森說，今年的「租稅增額財源」(Tax Increment Financing , TIF)盈餘有約四億元，創下芝市15年來的新高。

此外，強森表示，市府將再次對城市債券進行融資，預計可因此產生8920萬元的進帳，同時也將從去年未用餘額轉出5000萬元使用；此外，他提出市府將有約4150萬元的「人事結餘」，這筆經費原本是要用來填補空缺職位，不過，預算局局長古茲曼(Annette Guzman)不願透露有哪些職位會被裁撤，也不願說明這些不再補人的職位是否包括1700個警察職位的空缺。

強森團隊靠著「調整收入預測」，使芝市財庫可望增加1億8680萬的收入，同時也仰賴「稅收強制執行徵收」(revenue enforcement collections)，增加額外3500萬元收入。

這份強森上任市長後提出的第一個預算報告，總金額比去年高出兩億元，即使為了安置移民撥出了1.5億元後，強森的預算案仍包括311個新市府職位以及3萬6729位員工薪資。強森市長辦公室的經費，也比去年前市長萊特福特主政時，增加了91萬3202元。

強森表示，預算案將包括「重塑公共安全」的項目，此計畫將為芝加哥警局增加398個文職職位，創造440個晉升機會，增加100名警探，並將原本分配到公共安全管理辦公室的70位巡警調回街頭執勤。