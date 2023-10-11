2023全美最佳大都市榜單出爐 芝城7連冠

芝加哥千禧公園為遊客最喜愛造訪的景點。(特派員黃惠玲／攝影)

旅遊網站Condé Nast Traveler日前公布2023年全美最佳大都市榜單，結果顯示芝加哥 市榮登冠軍，這也是芝市從2017年以來，連續七年奪冠。

Condé Nast Traveler表示，芝加哥為世界級大都市，有著名的建築、一流博物館、才華洋溢的廚師等，且芝市購物大道「華麗一英里」(magnificent mile)、特色獨具的老城區，還有分散在全市77個社區的頂級餐廳，酒吧，以及親切友好的人民，都令人印象深刻且具有吸引力。

這份榜單是根據52萬份讀者調查問卷的評選出爐，其他獲得第二名到第十名的都市，依序為加州 聖地牙哥、威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)、路易斯安納州新奧爾良、加州舊金山、麻州波士頓、紐約州紐約市、田納西州納許維爾(Nashville)、華府、佛州邁阿密。

連續七年拿下最佳都市榜首，芝加哥市長強森表示，「為此感到自豪，未來將繼續歡迎全球遊客到訪」，伊州州長普立茲克則說，芝加哥的建築、風景、美食與博物館，都是令人難忘的城市特色，他以芝加哥的成就為傲。

芝加哥觀光 局Choose Chicago表示，疫情過後的芝城旅遊正在迅速恢復，2022年有4890萬遊客到訪芝加哥，比2021年增長了60%。疫情前的2019年，芝加哥共吸引6100萬名遊客。芝加哥觀光局預期2023年芝加哥的遊客人次將達到5400萬。