我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

芝加哥母女訪以色列失蹤 家人憂遭綁架

特派員黃惠玲／芝加哥報導
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝加哥北邊城鎮艾文斯頓市(Evanston)的一對母女在以色列失蹤，家人擔心她們已經被哈瑪斯武裝分子綁架。

家人表示，18歲的拉亞南(Natalie Raanan)與59歲的母親朱迪斯(Judith Tai Raanan)從上周六(7日)哈瑪斯發動攻擊以來就杳無音信，她們最後一次與家人聯繫時是人在納哈勒奧茲(Nahal Oz)，而距離加薩(Gaza)邊境約1.5哩的該農莊稍早遭武裝分子攻擊。

女孩的父親說，他收到女兒發來的短信，說她和母親正在躲避轟炸。 隨後他得知兩人被發現與加薩武裝分子在一起。 現在他擔心他們被扣為人質。

這對母女的家人說，拉亞南母女均為美國公民，她們9月初到以色列慶祝猶太節日並探訪親戚，家人希望美國政府能夠盡其所能確保母女倆獲釋。

朱迪斯是艾文斯頓市Chabad的成員，該組織為非營利的猶太團體，Chabad在周日(8日)於臉書發布了貼文，請求社區為朱迪斯與女兒祈禱平安。

Chadbad社區外聯部主任賀西特(Rabbi Meir Hecht)說，朱迪斯十年來一直是該組織的忠實會眾，「她很熱情、善良、樂於助人、慷慨大方」，賀西特說，每當有人需要依靠時，朱迪斯總會給與支持。

伊州的Chabad組織9日晚間在史考基市(Skokie)為以色列人民舉行了祈禱守夜活動，約有1000人出席。

伊州國會眾議員夏考斯基(Jan Schakowsky)與伊州國會參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)已經與美國國務院聯繫，了解失聯的艾文斯頓母女是否被綁架，如果的確證實遭綁，該如何將她們送到安全的地方。

哈瑪斯與迦薩的其他武裝分子稱，他們扣押了130多名從以色列境內抓捕的士兵與平民。目前被俘者中，包括婦女、兒童、老人，其中大多數是以色列人，也有一些其他國籍的人。

以色列 哈瑪斯 伊州

上一則

全美最宜通勤城市 亞城第3差

下一則

最新民調：越來越多芝加哥人反對庇護城

延伸閱讀

拜登重申支持以色列 譴責哈瑪斯純粹邪惡行為

拜登重申支持以色列 譴責哈瑪斯純粹邪惡行為
以軍連夜空襲加薩走廊 哈瑪斯證實2位高層遇害

以軍連夜空襲加薩走廊 哈瑪斯證實2位高層遇害
以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕
芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

熱門新聞

Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論