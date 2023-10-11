最新民調：越來越多芝加哥人反對庇護城
最新的一項民意調查顯示，越來越多的人反對芝加哥成為所謂的「庇護城市」。
當一個司法管轄區宣布成為庇護城市時，就會制訂政策放寬地方當局執行聯邦移民法的能力，在民選官員的支持下，芝加哥市與伊利諾州均自行公布為「非公民的庇護所」。
M3策略公司的波高爾斯基(Mathew Podgorski)說，芝加哥並非保守城市，去年有超過1.5萬名來自美國南部邊境的無證移民抵達芝加哥，占用了許多資源，而最近的民調結果指出，反對庇護城的人越來越多。
大多數應該是選民的受訪者表示，他們希望結束「庇護城」，停止收容無證移民。
民調進一步顯示了不同族裔的看法，他說，整個芝加哥的白人都非常支持保留庇護城市，而非白人、西語裔、非裔與其他族群則壓倒性的支持結束庇護城市，波高爾斯基說，其中非裔支持結束庇護城的比率達20％。
年齡是另一個存在明顯差異的領域，波高爾斯基表示，45歲以下的人絕大多數贊成庇護城，45歲以上者則大多數反對。
芝加哥市市長強森為庇護城進行了辯護，他表示他聽到了來自非裔社區的擔憂，他說，這是非裔對其他問題缺乏進展感到挫折的系列反應。
從2022年8月至今，已有超過1萬5000名無證移民抵達芝加哥，伊州州長普立茲克估計，州與地方納稅人為此支付了超過五億元的成本。
上一則
芝加哥母女訪以色列失蹤 家人憂遭綁架
下一則
FB留言