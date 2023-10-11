我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

最新民調：越來越多芝加哥人反對庇護城

特派員黃惠玲／芝加哥報導
過去一年多來，已有超過1萬5000名越境無證客抵達芝城。(本報檔案照片)
過去一年多來，已有超過1萬5000名越境無證客抵達芝城。(本報檔案照片)

最新的一項民意調查顯示，越來越多的人反對芝加哥成為所謂的「庇護城市」。

當一個司法管轄區宣布成為庇護城市時，就會制訂政策放寬地方當局執行聯邦移民法的能力，在民選官員的支持下，芝加哥市與伊利諾州均自行公布為「非公民的庇護所」。

M3策略公司的波高爾斯基(Mathew Podgorski)說，芝加哥並非保守城市，去年有超過1.5萬名來自美國南部邊境的無證移民抵達芝加哥，占用了許多資源，而最近的民調結果指出，反對庇護城的人越來越多。

大多數應該是選民的受訪者表示，他們希望結束「庇護城」，停止收容無證移民。

民調進一步顯示了不同族裔的看法，他說，整個芝加哥的白人都非常支持保留庇護城市，而非白人、西語裔、非裔與其他族群則壓倒性的支持結束庇護城市，波高爾斯基說，其中非裔支持結束庇護城的比率達20％。

年齡是另一個存在明顯差異的領域，波高爾斯基表示，45歲以下的人絕大多數贊成庇護城，45歲以上者則大多數反對。

芝加哥市市長強森為庇護城進行了辯護，他表示他聽到了來自非裔社區的擔憂，他說，這是非裔對其他問題缺乏進展感到挫折的系列反應。

從2022年8月至今，已有超過1萬5000名無證移民抵達芝加哥，伊州州長普立茲克估計，州與地方納稅人為此支付了超過五億元的成本。

庇護 芝加哥 非裔

上一則

芝加哥母女訪以色列失蹤 家人憂遭綁架

下一則

華府國家動物園ZooLighs燈展 今冬開始收費

延伸閱讀

芝市議會通過 小費員工時薪漲66％

芝市議會通過 小費員工時薪漲66％
芝加哥馬拉松 4.85萬人參賽創新高

芝加哥馬拉松 4.85萬人參賽創新高
芝餐飲業重大變革 小費員工最低時薪調高66％

芝餐飲業重大變革 小費員工最低時薪調高66％
美首例 解決食物沙漠 芝市擬自營超市

美首例 解決食物沙漠 芝市擬自營超市

熱門新聞

Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論