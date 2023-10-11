新分析：伊州外國出生人口增加 亞太裔比率高

一份新的人口分析報告顯示，伊州人口遷出雖多，但遷入的國外出生人口也不少，因此整體數量並未明顯縮水。(特派員黃惠玲／攝影)

一項新的移民 分析顯示，伊利諾州的農村人口越來越少，取而代之的是教育程度越來越高的族群，且西語裔與亞太裔的外國出生人口遷入伊州 的人數，幾乎抵銷了搬離該州的非裔人口，此外，該州州民平均收入也越來越高。

研究人員發現，遷離伊州的居民雖然大幅減少了46萬人，但這些遷出人數很大程度被遷入的外來移民抵銷，同時也有越來越多的移民投入職場，統計顯示，在過去十年期間，該州繳納所得稅的工人增加了約20萬人。

與人們對高稅收、高犯罪率與其他因素導致居民外流的擔憂相反，研究報告指出，伊州在某些領域取得了明顯進步。研究人員曼佐四世(Frank Manzo IV)說，伊州人口減少的報導被誇大了，他表示，伊州人口一直很穩定，芝加哥地區的居民與納稅人都在增加。

香檳伊利諾大學 (UIUC)的中產階級復興項目(Project for Middle Class Renewal)、伊州經濟政策學會(Illinois Economic Policy Institute)的研究人員，共同分析了聯邦人口普查 局與伊州稅務廳的數據後做出報告。

初步人口普查估計顯示，伊州人口減少較多，不過2020年的官方人口普查數據指出，伊州有1280萬居民，僅比10年前略微減少了約1.8萬人。而人口普查局在之後的審查報告稱，伊州人口可能少算了約2％，這也意味著伊州實際應該有1300萬位居民。

多年來的全美移民趨勢普遍顯示，人們離開中西部地區搬到南部與西部，其中原因包括20世紀80年代中西部製造業的大量流失。

香檳伊大的最新分析顯示，遷出伊州的人年齡更輕、更有可能是非裔或來自伊州中南部的居民，且這些人收入偏低。統計指出，約有將近10萬名非裔從伊州搬離。報告也提到，這些遷出的人口很大程度被芝加哥地區的人口增長以及來自國外的移民所抵銷。

西語裔是遷入伊州最大的單一移民群體，達到五萬人；分析還發現，包括到伊州上大學的留學生在內，幾乎與西語裔相同數量的亞太裔也搬到伊州居住。

伊州流失居民最多的年齡組為55歲及以上者，這個群組人口減少了將近6萬7000人；增加最多的是18到24歲的年輕人，總計增長了約6萬3000人。

從2013年到2022年，伊州的高收入納稅人數量大幅增加，其中年收入在10萬到50萬間的稅民增加高達52％，年收入超過50萬元的納稅人更激增了80％。研究人員表示，通貨膨脹可能推升了上述的增長，最低時薪的提高也使申請所得稅減免的人數減少了11％。

與搬離伊州的人相比，遷入伊州的人受教育程度更高，且更可能來伊州上大學。另方面，與留在伊州的人相比，離開伊州者的收入低了16％，成為房屋擁有者的可能性不到一半，結婚的機率也更低。

中產階級復興項目主任布魯諾(Robert Bruno)說，伊州的人口趨勢表明，有更多受過良好教育的勞動力搬到該州。他也提到，這份報告並不包括近來越境抵達芝加哥的無證移民。