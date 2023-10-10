芝台大校友會 李著華接任會長

芝加哥台大校友會新任會長李著華(左二)致贈紀念牌給卸任會長居維萊(右)，駐芝台北經文處處長類延峰(右二)、芝加哥華僑文教服務中心主任菜季穎(左)也出席了活動。(台大校友會提供)

芝加哥 台大校友會日前在西郊舉行新舊會長交接儀式，在駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰監交下， 李著華由上屆會長居維萊手中接下會長重任，李著華表示，他將一本初心，與理事們一起為校友會作出貢獻。

居維萊表示，過去兩年半她接任會長期間，剛好遇到疫情 ，也因此舉辦了多達五次的線上講座，迴響熱烈，感謝大家的參與與支持。

李著華說，很榮幸再次出任台大校友會會長，未來兩年任期內，將堅定以台大母校「敦品勵學，愛國愛人」之校訓來完成任務。

類延峰致詞時表示，台大是台灣的第一流學府，校友人才濟濟且秉持校訓的精神為大家服務，非常令人敬佩，他肯定居維萊在任內的服務貢献，也期勉新會長再接再厲，並祝願校友會會務蒸蒸日上。

芝加哥僑教中心主任蔡季穎說，自己以身為台大校友為榮，他還幽默表示，歷任的芝加哥僑教中心主任幾乎都是台大校友，所以如果不是台大校友還不能來芝加哥擔任僑教中心主任。蔡季穎說，台大校友會一直以來都支持僑教中心，並參與僑社事務，他希望校友會以後繼續支持僑教中心。

李著華隨後公布了新一屆的理事名單，依母校畢業先後分別為：宋慶慶、 鄭傳志、 何筑笙、 謝邦基、李曼宜、 居維萊、 傅家瑛、黃慶鍾、羅慧貞、吳大如、 康特、林麗淑、 袁立平與陳美君等多位校友。

李著華在會中也代表新的理事會致贈「勤於服務、功在校友」紀念牌給居維萊。