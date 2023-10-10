芝加哥馬拉松 4.85萬人參賽創新高

芝加哥馬拉松今年有4萬8500多人參賽，圖為選手跑經華埠情形。(芝加哥警局提供)

第45屆芝加哥馬拉松 8日登場，今年參賽人數高達4萬8500人，寫下該賽事的歷史新高紀錄，此外，來自肯亞的選手凱文基普圖姆(Kelvin Kiptum)，更以2小時0分35秒的成績完賽，創造新的男子馬拉松世界紀錄。

基普圖姆2022年12月才在西班牙巴倫西亞首次參加馬拉松比賽，並創造出2小時1分53秒的成績，是世界上「首馬」成績最快的運動員。

今年4月的倫敦馬拉松賽上，他以2小時1分25秒的成績奪冠，僅比當時的世界紀錄慢了16秒，排在歷史第二。在人生的第三場正式馬拉松比賽中，基普圖姆成功刷新世界紀錄。

當日的女子比賽中，荷蘭名將哈桑（Sifan Hassan）以2小時13分44秒的女子馬拉松歷史第二好成績奪冠。

根據據主辦方資料，今年的芝加哥馬拉松賽參賽選手人數寫下有史以來最高紀錄4.85萬，其中約三分之一參賽者來自全球各地。

1977年第一屆芝加哥馬拉松賽的參賽人數僅有5000人，2019年該賽事吸引約4.6萬人參賽創下新高，2020賽事因疫情取消，2021恢復舉行後參賽人數因疫情限制縮水至2.6萬，2022年參賽人數恢復到3.9萬，今年則是疫情完全過後的第一場比賽，吸引將近4萬9000人共襄盛舉。

芝加哥馬拉松比賽起點與終點都設在葛蘭特公園(Grant Park)，該賽事全長26.2哩，穿過芝加哥從北到南、從西到東的29個不同族裔、不同文化歷史的社區，芝城華埠 為馬拉松賽的第21站，為了迎接數萬名選手跑經華埠，包括大芝加哥華聯會、芝加哥恩平同鄉會、芝加哥廣州協會等多個社團均到場為選手加油，還有200多位華人義工參與了華埠站的送香蕉、水與打掃清潔等服務。

芝加哥馬拉松為全球六大馬拉松之一，其他還有波士頓、倫敦、柏林、紐約、東京等馬拉松。