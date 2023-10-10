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因應成本增 芝8成餐飲業擬調高菜單價格

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥最新通過的「廢除低於最低時薪工資」條例，主要聚焦於餐館業的服務生的給薪標準，或許很多消費者並不清楚，一般在餐廳工作的服務人員時薪，稱為「低於最低工資」(subminimum wage)，領取這類時薪的工人，除了基本工資外，仰賴小費作為主要收入。

根據美國勞工部的「公平勞動標準法」(The Fair Labor Standards Act，FLSA)規定的最低基本工資為每小時2.13元，但許多州都設定了比這個標準更高的時薪，在一些州，除了小費收入外，雇主必需支付小費員工全州最低時薪。

芝加哥的小費員工最低時薪標準，目前為9元到9.48元不等，儘管比該市現行一般行業的最低時薪15.8元低，但顧客一般都會支付小費，因此這類員工的薪資並不會太低。

新法支持者表示，取消低於最低工資標準的作法，將使工薪階層員工可以確保拿到維持生活的薪資，並解決餐飲業種族歧視與性別歧視的歷史，「公平工資法案」(One Fair Wage Ordinance)的支持者說，芝市新法案的通過，代表決大多數有色人種與年輕女性勞動力的重大勝利。

伊利諾州餐館協會表示，新的法案將使餐館利潤減少一半，並使小費員工的收入縮水，該協會說，芝市小費員工目前的平均中位收入為每小時28.48元。

針對新法，伊州餐館協會對芝加哥地區的餐館東主進行了調查，了解他們可能採取哪些措施來抵銷工資上漲對財務的影響，結果顯示大多數的餐館作法為：80％將提高菜單價格；66％裁員或合併職位；58％則會減少員工工作時數。

另一方面，根據BankRate的一項調查發現，大約三分之二的美國成年人對給小費抱持負面看法，其中有41％的美國人表示，企業應該給員工更高的工資，而不是如此依賴小費做為員工主要收入。

芝市新法過關後，成為美國廢除小費員工低時薪的最大城市。至於全美範圍內，已經有七個州取消了小費員工低薪的規定，這些州包括加州、華盛頓州、俄勒岡州、內華達州、蒙他拿州、阿拉斯加州、明尼蘇達州。4去年華府選民也通過了「 Initiative 82」法案，將在2027年前廢除小費員工低時薪制度。

根據芝市府數據，該市約有7300多家餐館。

最低時薪 芝加哥 阿拉斯加州

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