芝馬拉松周日舉行 部分路段封閉 宜提前預訂停車位

8日(周日)舉行的芝加哥馬拉松，將遇到難得的涼爽多雲的好天氣，最高溫華氏57度。(美聯社)

芝加哥馬拉松 本周日(8日)將舉行，來自世界各地的菁英跑者，共計約有4萬7000人報名參與，芝加哥市部分路段即將封閉，觀賽民眾須在指定地點為跑者加油。

芝加哥馬拉松是世界六大馬拉松之一，從市中心的葛蘭特公園(Grant Park)開跑，全長計26.2英里，穿越29個街區，以平坦、快速的路線著名。芝加哥馬拉松曾創五項世界紀錄，許多跑者參加這場比賽以求獲得其他比賽的資格，例如波士頓馬拉松。

周日預計會是涼爽多雲的好天氣，最高溫 華氏57度。馬拉松起點和終點都在葛蘭特公園，北到謝里登路(Sheridan Road)，南至第35街。沿途路段將暫時封閉，賽道在早上7時關閉，並在最後一名跑步者通過後，於上午9:30開始重新開放。

其他預計重新開放時段如下：

●環區(Loop)：上午10時。

●林肯公園(Lincoln Park)：下午12:30。

●近西區(Near West)：下午2:45。

● Pilsen：下午3:15。

● Bronzeville：下午4時。

全路線在下午6時左右重新開放。葛蘭特公園內的道路將於周四關閉，大部分將在周日晚上重新開放。所有街道將於周一早上6時重新開放。

跑者和觀眾可使用Millennium Garages、ParkWhiz或SpotHero提前預訂停車位。沿途將沒有停車場。禁停車區將從周日凌晨1時開始實施。違停車輛會開以罰單並被拖吊。

CTA將增加紅線，藍線，棕色和綠線的班次，紫線將提早開放服務。部分巴士將改道。有關更多資訊，請參閱CTA網站。

駕車人當日宜盡量避免使用市區道路，建議使用湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)和其他快速公路，例如：丹萊恩高速路(Dan Ryan Expressway) (I-90 / 94)，甘迺迪高速路(Kennedy Expressway)(I-90 / 94)，艾森豪威爾高速路(Eisenhower Expressway) (I-290)和史蒂文森高速路(Stevenson Expressway)(I-55)，以免堵車。

主辦單位表示，觀眾不得護送跑者到起跑線，或在終點線迎接跑步者。須於指定地點加油，距離終點線最近的加油區，是位於密西根大道和羅斯福路的美國銀行歡呼區(Bank of America Cheer Zone)。

民眾可下載「美國銀行芝加哥馬拉松」(The Bank of America Chicago Marathon App)應用程式追蹤即時結果，或上官網查看比賽成績。