明大研究：海狸為濕地復育大功臣 有助健康生態

研究表明，海狸有助於濕地復育。(pexels)

根據科學家研究發現，海狸是復育濕地的大功臣，能救援日益遭受洪水 、乾旱和野火等自然破壞的問題，預計氣候變化的未來能建立更健康的生態系統。

根據明尼蘇達大學雙城分校的自然地理(physical geography)助理教授費爾法克斯(Emily Fairfax)研究發現，2020年在科羅拉多州 的三起野火中，非河流地區有40%沒有被燒毀，在沒有海狸的河流地區，有52%的地區沒有燒毀，但在有海狸築壩的河流地區，則有89%沒有燒毀。也就是在有海狸占據的河流周圍的地區基本上沒有受到野火肆虐，而沒有海狸的河岸則遭受嚴重的破壞。

費爾法克斯在最近的中西部首屆海狸峰會上發表談話說，我們的環境迫切需要設計並建造更多能適應氣候變化的景觀，她認為可以向大自然的工程師海狸取經。

例如科羅拉多州的生態學家使用簡單的人造海狸水壩來鼓勵動物重新定居水道，這也是近年來廣泛興起的「海狸恢復」運動之一。

費爾法克斯說，中西部地區的氣候預計將來在冬季會變得更潮濕，洪水與大雨將顯著增加，相對之下，夏季預計將更加乾燥，因此容易發生野火。

但由於海狸會把乾涸的田地變成翠綠的濕地，拓寬河流和小溪，不僅可以減緩洪水，還可以儲存洪水以備乾旱時使用。當海狸築壩時，使水流變慢，海狸還會收集木材而挖水道，有效地灌溉土地，激活濕地的生態系統，使許多物種繁衍，同時也控制氾濫的洪水。

海狸在景觀中創造了防火的屏障，也為在當中的魚類和動物提供避難所，並保護棲息地，有助於生態系統在野火後恢復。

2018年環境記者格得法布(Ben Goldfarb)著書說明海狸的重要性。他在海狸峰會上說，在科羅拉多州的海狸驅動生態恢復的活動正在大規模地進行，像是先建立基本的水壩，再引進海狸入駐，讓牠們接管來進行更複雜的築壩設計。已經有數百座建築，恢復了數英里的退化溪流。

另一位作者菲利普(Leila Philip)也在會議中說，她說加州 也提出建議，對海狸與人類衝突的問題，採取非殺害的應對措施，另外在俄勒岡州也正在考慮保護海狸的行動。

2021年在格藍景(Glenview)的居民西格爾(Rachel Siegel)成立非營利組織伊利諾海狸聯盟(Illinois Beaver Alliance)，目前在伊州已經有一群海狸的支持者。