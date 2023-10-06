伊州爭取設立國家半導體中心 計畫落戶芝城

伊利諾州正在爭取由聯邦出資數十億元來建立的新國家半導體研究和製造中心落戶伊州。(路透)

根據Axios網站報導，伊利諾州正在爭取由聯邦出資數十億元來建立的新國家半導體研究和製造中心落戶伊州 ，尤其是在芝加哥 地區。

由於半導體攸關美國經濟安全，能提供人工智能、量子計算、自動駕駛汽車和消費性電子產品所需的技術，共和、民主兩黨合作在國會通過的CHIPS法案(CHIPS and Science Act)中提供部分經費有2800億元之多，給在先進工程和製造方面擁有成熟能力的地區來成立新的國家半導體技術中心總部。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)說，雖然CHIPS法案中的製造業振興措施將把半導體製造業帶回美國，但唯有透過全國半導體科技中心(National Semiconductor Technology Center，簡稱NSTC)為首的研發系統才能把半導體產業留在美國。

在伊州的經濟發展組織P33正在與州長普利茲克和芝加哥大 學(University of Chicago)、伊利諾大學(University of Illinois)和當地公司協調合作建立NSTC。

根據P33的執行長亨德森(Brad Henderson)估計，建立NSTC所需的投資總額約為20億元到50億元之間，可能在2024年獲得。

普利茲克說，他已經親自遊說白宮在伊州建立國家科技中心。他表示，在伊州擁有多重學術領域、商業和聯邦資產，包括費米(Fermi)和阿貢(Argonne)國家實驗室，還有世界領先的技術專家、科學家，在量子、半導體和微電子研究領域能密切合作，這些都是發源於芝加哥或中西部地區的機構。

香檳伊利諾大學的工程學院長巴西爾(Rashid Bashir)說，芝加哥大學和伊利諾大學原本在這些領域上為競爭單位，但認同彼此合作才能獲得更大的機會，不僅為了贏得這筆經費，更是為了給未來世界帶來影響。

芝加哥大學校長阿利維薩托斯(Paul Alivisatos)說，芝加哥量子交易所(Chicago Quantum Exchange)是由伊州政府出資2億元建立的學術、私營和聯邦合作的機構。他說，中西部地區擁有工程和生產技術，非常適合引領下一代半導體的發展。

普利茲克說，中西部不應該再被稱為鐵鏽地帶(Rust Belt)，應該被稱為先進製造業之都。