西北大學提供試劑 免費替350戶測水質

西北大學提供免費並簡易操作的試劑盒，讓芝加哥居民在家中就能檢測水質。(西北大學官網)

西北大學正在進行水質檢測 的研究計畫，將提供免費並簡易操作的試劑盒，讓芝加哥 市居民在家中就能檢測水質。

擔任西北大學人類學和全球健康副教授的楊莎拉(Sara Young)，和化學和生物工程系教授勒克斯(Julius Lucks) 共同領導這項計畫，並獲得聯邦政府補助300萬元，計畫幾年內在350個家庭中開始階段性測試水中含鉛量到其他像是全氟和多氟烷基物質(PFAS)的污染物，希望提供政策制訂者更多數據來解決芝加哥水質問題。

勒克斯說，芝加哥人需要了解自己家中的水質狀況。因為直到1986年底以前，芝加哥仍立法安裝鉛製水管輸水到單戶住宅和兩層式公寓，目前全市約有40萬條鉛製水管。雖然前芝市長莱特福特(Lori Lightfoot)承諾要解決鉛管的汰換問題，但到今年3月底，僅有不到900家汰換鉛管。

與研究小組合作生產檢測試劑盒的是銷售生物感測技術的新創公司StemLoop。該公司創辦人與執行長阿拉姆(Khalid Alam)擁有密蘇里大學(University of Missouri)的生物化學博士學位，創業以來一直與勒克斯合作。

阿拉姆說，這些試劑盒外觀上與家用的新冠病毒測試盒相似。該技術能從飲用水中檢測出十億分之五的鉛含量，符合美國食品和藥物管理局(FDA)對瓶裝水的標準。但他希望未來可以更精密檢測出十億分之二以下的鉛含量。

阿拉姆說使用這個試劑盒用來做定性水質測試，所需的時間不到30分鐘。

根據2018年芝加哥論壇報的分析發現，伊州 自來水中鉛含量達危險警戒。在2021年的報告指出，過去六年中，伊州80%的人居住的社區裡，至少有一個家庭被檢測出含有毒金屬。

另外，根據疾病防治中心(CDC)的數據，幾乎每個美國人體內都含有PFAS物質，科學家發現這些物質的微小濃度會引發某些健康問題。過去三年的測試顯示，伊州約有100萬人所飲用的水被這種有毒的永久化學物質污染，超過州立的安全標準。

研究小组成員的化學教授迪克特爾(William Dichtel)說，美國多達一半的飲用水受PFAS污染，但因濃度很低，用廉價的檢測儀器很難檢測出來。因此，該研究小組會進一步發展檢測PFAS的試劑盒。