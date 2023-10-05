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芝市林肯公園動物園 助失智者強化記憶

記者黃曉文／綜合報導
林肯公園動物園將在每個月第三周的周五，推出針對失智症的免費強化記憶服務。(林肯公園動物園提供)
林肯公園動物園將在每個月第三周的周五，推出針對失智症的免費強化記憶服務。(林肯公園動物園提供)

芝加哥林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)為患有失智症的人士，創建了一個免費的「強化記憶」試點計畫，這也是第一個以動物園為基地而推出的相關項目。

林肯公園動物園在原本每月一次定期舉辦的活動中，加入了一系列促進無障礙環境的活動，主旨是增加對所有遊客的包容性(inclusive for all guests)。 動物園表示，此計畫專為具有特殊需求的遊客而設計，為他們提供一個具有安全感、並且感到受歡迎的空間。

每個月，動物園區內將設置一個可以欣賞到動物的私人空間。 造訪者能夠通過該活動與他人社交互動，讓參與者不僅有機會接近野生動物，還能進一步建立在地的社群感。

哈特普林斯無障礙與包容基金會(Hart Prins Fund Accessibility & Inclusion)經理格林(Bill Green)表示：「通過相關研究，讓我們更加了解失智症患者。當他們能夠有意識地與大自然建立聯繫時，不僅可以改善情緒，還能提供重要的精神刺激。」

格林補充：「在林肯公園動物園，我們擁有一個獨特的環境可以創造這樣的機會。這個活動提供了一個具包容性的空間，為患有失智症的人士及其照顧者提供社群聯繫，參加者還能有機會學習現場的動植物。」

這項計畫將在每個月第三周的周五舉行，現場將有受過專業培訓的工作人員。

該計畫取經於一些失智症友善城市的常見做法，這些城市普遍設有記憶咖啡廳(memory cafes)。但是根據林肯公園動物園的說法，這是首次在動物園或水族館中實行此類計畫。

此新項目將社區建設結合了教育機會、多感官體驗，和低衝擊性的體能活動。參與者可藉此機會互相分享他們的經驗，同時參加各種有關動物、植物、動物園歷史等引人入勝的課程。

這個林肯公園動物園最新提供的計畫，目的是促進無障礙環境、並為不同背景與能力的遊客創建一個友善溫馨的空間。

另外，動物園也舉辦每季一次的感官友好燈飾演出。這個特別活動邀請具有感覺處理障礙、神經多樣性和其他身心障礙的遊客，在減低環境刺激、和人群規模較小的場地，來體驗與享受動物園燈飾。

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