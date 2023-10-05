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伊州仇恨案件一年暴增80% 明春將開求助熱線

記者陳曼玲／綜合報導
調查顯示，伊利諾州的仇恨犯罪與仇恨言論在一年內增加了80%。圖為芝加哥市華裔居民2021年3月示威，抗議仇恨亞裔。(美聯社)
調查顯示，伊利諾州的仇恨犯罪與仇恨言論在一年內增加了80%。圖為芝加哥市華裔居民2021年3月示威，抗議仇恨亞裔。(美聯社)

根據美國反毀謗聯盟(Anti-Defamation League，簡稱ADL)最新報告，伊利諾州的仇恨犯罪與仇恨言論在一年內增加了80%。ADL表示，該團體去年在中西部地區就接獲1000多起仇恨事件的通報。伊州將於明年春季開設一條求助熱線來處理這類事件的通報。

伊州總檢察長拉烏爾(Kwame Raoul)說，仇恨的言論終會延伸為對特定目標的暴力行動。從2021年到2022年間，ADL的報告顯示伊州的反猶太事件增加了128%，白人至上主義的宣傳增加了111%。

芝加哥城市聯盟(Chicago Urban League)主席威爾遜(Karen Freeman-Wilson)表示，從統計數字看，伊州不像自己宣稱的那樣開放及願意接納來自不同民族、種族、宗教和性向的人。

芝加哥彎區猶太會堂(Chicago Loop Synagogue)主席左爾丹(Lee Zoldan)說，幾年前該會堂遭到惡意破壞，雖然窗戶和外牆修補好了，但人們內心的恐懼傷害依然存在。

猶太聯合基金(Jewish United Fund)執行主任戈德温(Dan Goldwin)說，該組織每年花在保全的費用高達1000多萬元，這些錢原本可用在提供飢餓者食物、讓年輕人受教育、提供緊急住房或經濟援助等項目，但從數據來看，加強保全的這筆開銷必不可少。

由於社交媒體傳播仇恨信息和分裂性政治言論助長了仇恨犯罪，「難民一號」(RefugeeOne)和「美國華人服務聯盟」(Chinese American Service League)的成員聯合要求社交媒體公司要承擔責任，並支持州政府對仇恨犯罪採取應對措施，使該州有更安全與友善的居住環境。

ADL的極端主義中心(Center on Extremism)副總裁西格爾(Oren Segal)說，這跟自由言論沒有關係，而是要求這些私營公司負起企業責任。

美國華人服務聯盟的執行長盧保羅(Paul Luu)說，該組織提供支持給仇恨事件受害者與培訓年輕人和工人。他贊成州長普利茲克在8月簽署的法律，規定伊州任何凡是分享他人個資的傷害事件，都要負起民事責任，他認為仇恨不可能因姑息而終止。

ADL中西部地區主任戈登伯格(David Goldenberg)表示，仇恨已成為主流，任何地方都無法倖免於仇恨事件，但是芝加哥警察局尚未投入足夠資源持續追蹤，他認為這需要以全社會(whole-of-society)的方式來恢復。

戈登伯格呼籲遇到仇恨犯罪和仇恨事件的人向該組織網站ADL.org舉報。

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