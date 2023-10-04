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伊州發展最快城鎮 芝加哥郊區艾文斯頓奪冠

記者黃曉文／綜合報導
伊州艾文斯頓市有7.8萬人，最大雇主是西北大學，圖為從密西根湖眺望西北大學。(Getty Images)
伊州艾文斯頓市有7.8萬人，最大雇主是西北大學，圖為從密西根湖眺望西北大學。(Getty Images)

哪個鎮是伊利諾州發展最快的城鎮？結果可能出乎意料。

什麼是「新興城鎮」(Boomtowns)？一個城市的人口如果呈現爆炸性增長，其增長幅度遠遠勝過其他都市，這種都市稱為「新興城鎮」。 「新興城鎮」是發展最快的都市，商業活動與人口都呈現蓬勃發展。這些城鎮快速發展的主因大多是因為發現礦產，如金礦、石油。近年來加入其他因素，例如：鄰近大都會區、大型建設案、或是宜人的氣候。

根據數據，伊州的「新興城鎮」是艾文斯頓市(Evanston)。

艾文斯頓在伊州的庫克郡，位於密西根湖沿岸的北岸，是芝加哥的郊區都市。其都市界線的南部緊鄰芝加哥，距離芝城市中心約12哩。西面接壤史考基市(Skokie)，北面威爾美(Wilmette)，東面是密西根湖。

位於芝市北邊的艾文斯頓市，名列伊州發展最快城鎮。(艾文斯頓市府臉書)
位於芝市北邊的艾文斯頓市，名列伊州發展最快城鎮。(艾文斯頓市府臉書)

艾文斯頓是西北大學 (Northwestern University)所在地，以其種族多樣化的人口而聞名。這座城市和大學有著悠久的歷史複雜關係，文化上，受到芝加哥與西北大學很大程度的影響。

艾文斯頓市因創立早期的宗教色彩濃烈，在20世紀曾有「教會之城」 (The City of Churches)的暱稱。該市在湖畔附近有許多著名建築師設計的豪宅，常被房地產公司用來吹捧，有「家園之城」(The City of Homes) 的美譽。

根據2020的人口普查，該市的人口數量為7萬8110人。單一住家的收入中位數為8萬2335元，單一家庭的收入中位數為13萬494元。最大雇主是西北大學，第二大雇主是北岸大學醫療系統(NorthShore University Health System)。

艾文斯頓人口增長的統計數據如下：

1. 人口成長率：一年增長6.05%，五年3.95%，八年4.69%。

2. 已使用住房成長率：一年增長6.28%，五年增長4.06%，八年4.81%。

3. 屋主自有、自用的住房成長率：一年增長5.64%，五年4.77%，八年2.81%。

根據房地產雜誌(REALTOR Magazine)在2023年7月公布的資料，美國新興城鎮前三名分別是：1. 猶他州的普羅沃(Provo)。2. 愛達荷州的Boise。3. 愛達荷州的Coeur d'Alene。

西北大學 芝加哥 愛達荷州

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