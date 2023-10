伊州發展最快城鎮 芝加哥郊區艾文斯頓奪冠

伊州艾文斯頓市有7.8萬人,最大雇主是西北大學,圖為從密西根湖眺望西北大學。(Getty Images)

哪個鎮是伊利諾州發展最快的城鎮?結果可能出乎意料。

什麼是「新興城鎮」(Boomtowns)?一個城市的人口如果呈現爆炸性增長,其增長幅度遠遠勝過其他都市,這種都市稱為「新興城鎮」。 「新興城鎮」是發展最快的都市,商業活動與人口都呈現蓬勃發展。這些城鎮快速發展的主因大多是因為發現礦產,如金礦、石油。近年來加入其他因素,例如:鄰近大都會區、大型建設案、或是宜人的氣候。

根據數據,伊州的「新興城鎮」是艾文斯頓市(Evanston)。

艾文斯頓在伊州的庫克郡,位於密西根湖沿岸的北岸,是芝加哥 的郊區都市。其都市界線的南部緊鄰芝加哥,距離芝城市中心約12哩。西面接壤史考基市(Skokie),北面威爾美(Wilmette),東面是密西根湖。

位於芝市北邊的艾文斯頓市,名列伊州發展最快城鎮。(艾文斯頓市府臉書)

艾文斯頓是西北大學 (Northwestern University)所在地,以其種族多樣化的人口而聞名。這座城市和大學有著悠久的歷史複雜關係,文化上,受到芝加哥與西北大學很大程度的影響。

艾文斯頓市因創立早期的宗教色彩濃烈,在20世紀曾有「教會之城」 (The City of Churches)的暱稱。該市在湖畔附近有許多著名建築師設計的豪宅,常被房地產公司用來吹捧,有「家園之城」(The City of Homes) 的美譽。

根據2020的人口普查,該市的人口數量為7萬8110人。單一住家的收入中位數為8萬2335元,單一家庭的收入中位數為13萬494元。最大雇主是西北大學,第二大雇主是北岸大學醫療系統(NorthShore University Health System)。

艾文斯頓人口增長的統計數據如下:

1. 人口成長率:一年增長6.05%,五年3.95%,八年4.69%。

2. 已使用住房成長率:一年增長6.28%,五年增長4.06%,八年4.81%。

3. 屋主自有、自用的住房成長率:一年增長5.64%,五年4.77%,八年2.81%。

根據房地產雜誌(REALTOR Magazine)在2023年7月公布的資料,美國新興城鎮前三名分別是:1. 猶他州的普羅沃(Provo)。2. 愛達荷州 的Boise。3. 愛達荷州的Coeur d'Alene。