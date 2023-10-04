高犯罪、高稅金… 伊州人口流失 近半年居全美之冠

伊州過去六個月流失的人口，比全美任何一州都多。(pexels)

研究顯示，伊利諾州在過去六個月中，流失的人口數量比任何一州都多。

根據Clever Real Estate和Allied Van Lines的研究，伊州 遷出的居民人數比其他州多。受訪者表示他們希望住在犯罪率較低(46%)，經濟適用房(42%)和生活成本較低(41%)的地方。

「這個數據合理地反映了現況。」該研究的作者Jaime Seale說，「伊州在近年來增加了極高的稅賦，導致部分居民想要離開。伊州暴力犯罪率也略微高於其他州的平均值」。

研究也指出，芝加哥 的遷出人數比其他任何城市都多。

另一項來自Wirepoints的報告，顯示自從2019年以來，伊州失去了7萬個工作機會。在就業增長方面，全國排名倒數第十。

最新的人口普查 數據顯示，2021年7月至2022年7月期間，約11萬人離開伊州。由於人口減少，伊州失去了一個國會議員席位，從有18名代表，降至17名。

國稅局數據顯示，2020年有約10萬名居民遷出伊州，稅收金額減少106億元。2021年，州長普立茲克歸咎於缺乏負擔得起的大學。

在伊州的一大雇主如斯泰蘭蒂斯(Stellantis) 、開拓重工(Caterpillar) 、波音(Boeing)、泰森食品(Tyson)、古根漢投資(Guggenheim Investments)、和投資公司Citadel等，均陸續離開該州。高犯罪率和高稅金，是這些企業出走的部分原因。

普立茲克在今年的世界經濟論壇(World Economic Forum)否認此一說法，稱伊州正在吸引像家樂氏(Kellogg)這樣的企業到芝加哥。

普立茲克主張，人口普查大大低估了該州的人口數量。「我們在2020年進行了一次人口普查，結果發現所有美國社區調查數據都是錯誤的。後來伊州的人口增加了」。

然而，根據人口普查局數據，伊州在過去九年人口都是負增長，來自U-Haul等搬家公司的數據，也支持此一推論。

伊州還一直必須面對零售、槍擊、汽車盜竊等犯罪急速攀升的處境。根據全國保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau)，2022 年伊州的汽車盜竊案增幅高於其他任何州。「砸搶案」(smash-and-grabs)零售盜竊犯罪行為，也是在伊州的企業面臨的一個問題。

據哥倫比亞廣播公司(CBS NEWS)報告，2019年以來，約有3300名芝加哥員警退休、辭職或被解雇，但是新雇用的員警只有1600人。員警們表示，過勞和缺乏支持是他們辭職的原因。