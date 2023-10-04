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明年底大選選民登記啟動 滿18歲者可登記

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠更好聯盟日前在中國城舉行選民登記活動。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠更好聯盟日前在中國城舉行選民登記活動。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華埠更好團結聯盟」日前在華埠李朝領廣場舉辦選民登記活動，幫助新選民登記，也呼籲華人積極參與選舉。芝加哥選舉委員會中文專員劉珍當天也到場演示了如何使用投票機，並介紹相關選舉日程。

華埠更好團結聯盟表示，9月19日是美國選民登記日。選民登記的啟動，意味著新一輪選舉即將開始。即將到來的2024年將是四年一度的總統大選年。根據選舉日歷，今年9月5日起，相關職位候選人開始徵集簽名，遞交申請。

劉珍表示，2024年大選初選投票日在3月19日，今年12月20日起，選民可開始申請郵寄選票。明年2月8日，位於芝加哥市中心的超級投票站將正式開放，選民可前往進行提前投票。大選投票日則在11月5日進行。

華埠更好聯盟日前在中國城舉行選民登記活動。(華埠更好聯盟提供)
華埠更好聯盟日前在中國城舉行選民登記活動。(華埠更好聯盟提供)

2024年的選舉將涉及聯邦、州、庫克郡和芝加哥市等多級機構的民選職位。除總統大選外，在聯邦層面還將選出新一屆國會眾議員，例如華埠所在的伊州第7區聯邦眾議員也將進行重選。

在州級選舉方面，州參議員的部分議員已經到期，伊州眾議員兩年任期也將屆，明年大選將全部重選，其中包括連任多次的24區州眾議員馬靜儀。

庫克郡負責司法機關起訴罪犯、與公共安全息息相關的庫克郡伊州檢察官一職也將重新選舉。備受爭議的現任檢察官福克斯(Kim Foxx)已宣布不再參選。芝加哥市在明年11月大選，則將選出第一屆民選教育委員會的10位委員，該職位原本一直由市長任命，主要工作包括制訂芝加哥市公立學校系統的教育政策、經費安排。明年起，委員職位將改以選舉產生。

明年底選舉還將選出巡迴法庭法官，此外，芝加哥市50個選區還將選舉產生該區的共和黨、民主黨、自由黨選區委員會委員，該職位主要服務於所屬政黨利益。

關於此次選舉的具體日程、選舉職位等，CBCAC也舉辦了公民教育工作坊介紹相關信息。

符合明年大選投票的選民資格，為必須在大選日前年滿18周歲(即2006年11月5日前出生)的美國公民，且大選日之前在伊州居住滿30天。特別要留意的是，如果地址與上次選舉不同的選民，也要重新登記為選民，如有疑問可電洽聯盟，電話：(312)358-7951。

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