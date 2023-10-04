伊州居民擁重火力槍枝者 明年1/1前須申報

伊州擁有重火力槍枝的民眾，須在明年1月1日禁令生效前向伊州警察局登記，違者將被控輕罪，再犯者則將被控重罪。(路透)

伊利諾州州長普利茲克(J.B. Pritzker)今年年初簽署了禁止擁有重火力槍枝，但在禁令生效前已經擁有的違禁槍枝將不受影響，擁有這些槍枝的伊州 居民，即日起到明年1月1日前可向伊州警察局登記，違法的初犯者將被控輕罪，再犯者則將被控重罪。

由於2022年國慶期間，在高地公園(Highland Park)發生大規模槍擊 事件，造成七人死亡，數十人受傷。之後伊州高等法院通過槍枝禁令，禁止運送、銷售、進口和購買100多種半自動步槍、霰彈槍與手槍形式的攻擊性武器，並禁止購買容量超過長槍用的10發與手槍用的15發大容量彈匣，另外，也禁止購買增加槍枝發射率的裝置開關(swtich)，違法者以重罪論處。

在高地公園槍擊案倖存的摩根(Bob Morgan，D-Deerfield)為該法案發起人，他很高興看到1月法案生效以來，已經阻止了數千件攻擊性武器和大容量彈匣的銷售。

擁有重火力槍枝的民眾，必須到州警槍枝服務局(Firearms Services Bureau)網站www.ispfsb.com建立帳戶登記註冊，需要的資料包括：電子郵件地址、駕駛執照或州身分證，以及FOID卡。該網站並提供影片介紹如何透過FOID卡帳號提交認可宣示書來申請登記。

擁有這些重火力槍枝的民眾需要在宣誓書中列出槍枝的品牌、型號、口徑和序列號碼，該宣誓書中聲明：如果民眾有不實申報，將被「以偽證罪」論處。

州警方表示，伊州擁有FOID卡的人數約為240萬人，但目前尚不清楚有多少人擁有現在被禁止的槍枝。

儘管伊州的槍枝禁令已經立法，卻仍受到支持擁槍提倡者的反對，認為違犯了伊州憲法和美國憲法第二修正案的平權 保護規定，在102個郡縣警長中估計有90人透過發函表示認為這項禁令違憲，將不會執行新槍枝法。該法案仍在芝加哥聯邦法院上訴待審。

有相關問題的民眾可上網，或發電子郵件至[email protected]，或親自到州警辦公室，地址：Illinois State Police Troop 6 office at 801 S. 7th Street in Springfield。