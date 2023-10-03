候鳥往南遷徙過境芝城 大批撞摩天樓死傷

芝加哥的夜景誘人，但大樓入夜亮燈，鳥兒會朝光飛去，通常就撞上玻璃而致死傷。(Getty Images)

上億的鳥類正在向南遷徙，對這些長途飛行的候鳥而言，芝加哥 是途中的一個危險地帶，許多鳥類因碰撞摩天大樓的窗戶而死亡。

芝加哥「鳥類碰撞監測組織」(Chicago Bird Collision Monitors)的總裁普林斯(Annette Prince)說，隨著芝加哥氣溫緩慢降低，有3億到4億隻鳥類正在穿越美洲大陸，向南飛往牠們的築巢地過冬。這個組織希望透過日常的救援來減緩並保護候鳥。

普林斯說該非營利組織最近相當忙碌，十幾名志工在清晨組成團隊，在1.5哩長的區域內搜尋，並根據在市區生活和工作的人的聯絡，常發現人行道和排水溝裡到處都是鳥，每天撿到100多隻鳥。光是日前早上就發現了36隻受傷的鳥和31隻死鳥。

普林斯說他們撿拾到的鳥類種類繁多，有麻雀、啄木鳥、北撲翅鴷(northern flicker)、雪松蜡翅鳥(Cedar Waxwings)和以昆蟲為食，有黃色、棕色和紅色的小型竹短翅鶯(warblers)。

伊利諾大學自然資源與環境科學系教授沃德 (Michael Patrick Ward)表示，鳥類會在春季和秋季遷徙，從8月中旬開始持續到11月初。

他說今年的鳥類遷徙比較早開始，部分原因是今年夏初發生的加拿大 野火，因為根據當地天氣的條件，像是有霧等原因，會影響鳥類的遷徙路線，有許多鳥類從加拿大北邊的森林要飛行數百里到南美洲。

他說到了晚上，牠們看到窗內的光時，會朝光飛去，通常就撞上了玻璃。

芝加哥位在「密西西比飛行路線」(Mississippi Flyway)的中間地點，每年有300多種類的鳥類在這條路線上往返的，牠們白天吃東西儲存營養和脂肪，以便晚上長途跋涉飛行，但摩天大樓可能成了阻礙。

普林斯說，對這些鳥類而言，城市的生活是個陌生的世界，其中有許多是從加拿大森林首次往南飛行的鳥類 ，當中有很多的幼鳥。

伊州 長普立茲克(J.B. Pritzker)在兩年前簽署「鳥類安全建築法案」(Bird Safe Buildings Act)，要求州屬的建築在翻新時要加強鳥類安全的功能。但普林斯說這些努力沒有使老建築物更安全。