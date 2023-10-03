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芝城密西根湖畔 大量蜻蜓遷徙飛舞

記者黃曉文／綜合報導
密西根湖畔今年可以看到許多蜻蜓飛舞。(伊州自然資源廳官網截圖)
密西根湖畔今年可以看到許多蜻蜓飛舞。(伊州自然資源廳官網截圖)

芝加哥密西根湖畔，過去一段時間隨處可見大量蜻蜓，因為現在是普通綠晏蜓(common green darner dragonflies)的遷徙季節，它們正在尋找幼蟲可以生存的水域。

數百萬的綠晏蜓正在長途遷徙，它們從加拿大飛往墨西哥灣，途經密西根湖，芝城是該物種多代以來在北美遷徙的重要中繼站。研究人員表示，芝城周邊近日都有機會看到成群的蜻蜓。

晏蜓科是蜻蜓的一種，體型偏大。普通綠晏蜓有著金屬綠色的胸部，閃閃發光的藍腹部，長約三英吋，大小近似小型鳴禽(Songbirds)。

一般人提到遷徙，最先想到的會是鳥類、蝙蝠、與帝王斑蝶(monarch butterfly)，很少人會想到蜻蜓。

研究蜻蜓的阿拉巴馬大學(University of Alabama)昆蟲學家赫雷拉(Melissa Sanchez Hererra)表示，蜻蜓的長途遷徙可覆蓋900多英里。

根據赫雷拉的說法，在北美近500種蜻蜓中，僅有非常少數的物種會作長途遷徙。其中綠晏蜓會在冬季南遷到墨西哥灣，薄翅蜻蜓(wandering glider)最遠甚至可達哥倫比亞南部。

赫雷拉說，蜻蜓聚集在密西根湖，主要原因有兩個：覓食與遷徙。

蜻蜓需要找到一個水生棲息地來產卵，在冬季和春季期間，幼蟲於水中發育成長，直到溫度合適才會浮出水面。因此蜻蜓幼蟲需要一個不會凍結的水域，這是為何他們需要四處移動尋找適合的水面。

芝加哥大學鳥類學博士生德魯克(Jacob Drucker)利用天氣雷達追蹤蜻蜓的遷徙活動。他在大約一周前觀察到大量的蜻蜓，根據不同雷達站的資料，顯示在伊利諾州與密西根州的蜻蜓數量，多於在密蘇里州與印第安納州的蜻蜓數量。

天氣雷達的用途是探測空中物體，平時用來查看降水、雪、與冰雹...等氣象資訊，也可探測鳥類與昆蟲的活動。

德魯克表示，如果想要監測與評估當下的大規模物種滅絕，並且採取行動，天氣雷達是一個可以遠距感應觀察的好工具。

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