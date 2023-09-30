伊州公路立體交叉道 入圍全美交通大獎

珍伯恩立體交叉道工程，入圍全美交通「國家大獎」與「人民選擇獎」。(伊州運輸廳提供)

伊州 運輸廳(IDOT)宣布，珍伯恩公路的立體交叉道(Jane Byrne interchange)的重建與現代化工程，入圍 了美國交通獎決賽，這是全美所有州的交通部門最高榮譽。這項工程前後進行了將近10年，施工期間造成嚴重交通問題而備受批評，州交通廳稱，整個工程完工後，明顯改善了道路安全與車流，也有效減少了車禍。

珍伯恩交流道(90/94州際公路與290公路交會口)幾乎是全美最塞車的路段，而包括這個交流道在內的整建工程從2013年就已經展開，初期預計工程款約5億3550萬元，且計畫在2018年6月完工，然而工程進行不順利，不但完工期不斷延長，最終直到2022年年底才竣工通車，經費也累積增加到約8億元。

整建工程完成後，IDOT表示，改善了原本50%的交通阻塞問題，也能減少至少25%的嚴重車禍發生。

伊州交通廳說，這個工程項目入圍了「國家大獎」(Grand Prize)與「人民選擇獎」(People's Choice Award)，最終得獎名單將在11月15日公布。

根據聯邦運輸部信息，「國家大獎」有81項工程獲得提名，經過審查，全美共有12個公路項目進入「國家大獎」決選，而人民選擇獎即日起到11月14日接受公眾上網投票 ，將依得票多寡決定此獎項名次，伊州交通廳呼籲大家踴躍投給該項目一票，投票網址以及進一步信息，可查詢：https://reurl.cc/y6ek9O。