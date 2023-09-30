伊州每年逾30萬起車禍… 4公路 全州最危險

伊州道路每年發生30多萬起車禍。(pexels)

伊利諾州 有許多著名旅遊景點，還有一望無際的玉米田也頗為出名，不過，伊州 的公路每年車禍之多也讓不少駕駛心驚膽跳。根據一項分析顯示，伊州「史蒂文森快速公路(I-55)」(Stevenson Expressway)、丹萊恩高速路(Dan Ryan Expressway)、艾金歐海爾機場付費公路(Elgin O'hare Tollway)、原66號公路(Route 66) 為該州交通事故最多的路段。

由專打傷害案件律師推出的公益網站theadvocates.com發表的報告指出，伊州每年發生30多萬起車禍，導致有近千人在車禍事故死亡，還有6萬5000多人受傷，該報告統計了伊州最多車禍發生的危險道路排名，其中以下四公路名列前茅。

●史蒂文森快速公路：這也是伊州居民熟知的55號公路，該公路時常傳出有人丟擲石塊、槍擊 、有毒物質外洩等各種公路意外，多年來，該高速路發生一起又一起的致命車禍。

●丹萊恩高速路：這段公路橫貫芝加哥市中心，是90號州際公路的分支，平均每一天有多達30萬部車輛在該公路行駛，巨大的交通流量也推升了車禍數量。過去一年，丹萊恩高速路就發生過多起連環車禍、肇事逃逸、摩托車相撞、開車槍擊等類的事故，行駛在這段公路被戲稱有如置身高速公路的狂野西部。

●艾金歐海爾收費公路：伊州390號公路以高昂過路費而聞名，艾金歐海爾高速路為390公路延長的約10哩長收費公路，距離短的此公路卻經常發生汽車事故，包括11輛車在結冰路面連環撞，還有車輛迎面互撞，而使用這段公路還得支付高額的過路費，讓駕駛人雪上加霜。

●原66號公路：在伊州幾乎沒有一條道路像州際55號公路一樣危險，而曾被稱為「66號公路」的大部分公路雖然已退役，原長301哩的66號公路已經由55號公路取而代之，但原66號公路路段的車禍從來沒有少過，整個路段險象環生。