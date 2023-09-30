芝加哥北華埠「亞洲在亞偕」拆除 走入歷史

北華埠的「亞洲在亞偕」以及捷運站上的中式屋頂，配合捷運車站重建均已拆除。(特派員黃惠玲／攝影)

多年來一直高掛在芝加哥 北華埠 亞偕街(Argyle St.)紅線捷運 站的「亞洲在亞偕」(Asia on Argyle)，為配合紅線修復工程，已從捷運月台的天橋上拆除；這個北華埠標誌牌的消失，也意味著芝加哥上城區 (uptown)的亞洲時代告一段落。

「亞洲在亞偕」標示牌上方還安裝了中國風的「屋頂」，其中裝飾性的屋頂早在90年代就已經裝上，而標示牌則是在2013年才安裝。

CTA官員表示，在紅線整修的過程中，「亞洲在亞偕」招牌，由承包商華許-芙羅(Walsh-Fluor)負責拆除，然後存放起來，至少到2025年紅線工程完成之前，都不會重新出現這個招牌，官員提到，捷運整修完工之後，拆下來的標示與屋頂，可能會在該地區找到新家。

CTA兩年前曾公布北華埠亞偕街的車站效果圖。(CTA)

CTA發言人卡瓦左斯(Stephanie Cavazos)說，屋頂與招牌將運往CTA所屬設施存放，運輸局將與該轄區的48區的亞裔女區長霍朋沃思(Leni Manaa-Hoppenworth)商議，然後做出這些文物的最終落腳地。

數十年來，亞偕街一直是芝加哥的東亞、東南亞文化與商業中心，其中華裔更是占了舉足輕重地位，包括百年歷史的協勝工會會所，就位在紅線捷運亞偕街站的出口。

根據紀錄，捷運上的中國風屋頂，是支持亞偕街的商人蘇查理(Charlie Soo)安裝，他在1991年CTA提出的「認養計畫」中，取得安裝該屋頂的權利，並藉著該座屋頂向亞洲國家常見的兩邊翹起的屋頂建築風格致敬。

「亞洲在亞偕」則是於2013年安裝在該處紅線捷運的東側天橋，訪客只要一進入亞偕街，就可以看到這個明顯標示。當時安裝此招牌，主要為了重新打造該商業區的品牌，並彰顯亞裔居民與商家對該區發展的影響，同時藉此吸引遊客。

然而該標示一公布遭到嚴厲批評，包括字體、無大寫字母等，但市府仍然堅持花了26萬完成安裝。

CTA稱，不論中式屋頂或「亞洲在亞偕」的標示，都不會納入重建的紅線亞偕車站。

CTA表示，新的亞偕車站將包括亞洲設計元素與新的招牌，兩年前運輸局也公布過效果圖，新的車站預計在2025年啟用。