芝加哥最高餐廳、酒廊 無預警永久關閉

位於95樓的Signature Room的高空餐廳，突然宣佈永久關閉。(Signature Room臉書)

位於芝加哥 北密西根大道、前身為「約翰-漢考克中心」(John Hancock Center)大樓95樓與96樓的Signature Room餐廳與酒廊，可說是每位芝加哥人或遊客都曾造訪的地標景點，從這棟高樓俯瞰密西根湖與入夜後燈火，讓訪客畢生難忘，不過，這家餐廳29日突然公告表示，因極度經濟艱困，即日起餐廳與酒廊永久關閉。

Signature Room餐廳與酒廊首先透過臉書與Instagram公告表示，30多年來有幸為芝加哥市民與來自全世界各地的遊客提供服務，「我們共同見證了無數生命中的重要時刻，從感人肺腑的訂婚，到深具意義的周年紀念日」。

不幸的是在COVID-19疫情 期間，「我們的城市與餐廳相繼關閉後，我們面臨嚴重的經濟困難，挑戰比我們預想得還大，這些因素超出了我們的控制範圍，讓我們別無選擇，只能關門大吉。」

該餐廳隨後也在門口張貼了英語、西班牙語的類似信息海報，餐館官網也貼出了公告。

位於96樓的Signature Room酒廊，可以俯瞰芝加哥夜景。(特派員黃惠玲／攝影)

自1993年以來，Signature Room一直由合夥人羅曼(Rick Roman)與派克尼斯(Nick Pyknis)經營，但在這之前，位於約翰-漢考克大樓95樓與96樓的餐廳、酒廊早就已經存在數十年。

根據資料，95樓的餐廳是在1970年8月首次開幕營運，當時的餐廳名叫做「95th 餐廳」，酒廊則叫「Sybaris Lounge」，這兩個營業點當時均由費城ARA旗下的Davre's經營。

根據公開紀錄，羅曼與派克尼斯都是Infusion Management Group的負責人，該公司在2021年獲得了200萬元的聯邦工資保護計畫(PPP)貸款 這筆資金後於2022年獲得同意免除歸還；此外，該公司在2020年也取得一筆約240萬元的薪資保護計畫貸款，這筆經費僅部分金額獲得免除償還。

Signature Room餐廳在疫情爆發後的第一年關閉，直到2021年5月才重新開業。

這家餐廳與酒廊為芝市樓層最高的餐飲場所，曾經到訪過的消費者，無不為其壯觀景色與震撼夜景折服，至少去過酒廊五次的華裔顧客李愛莉說，從1998年到芝加哥求學，每次只要有親友來訪，晚上一定會安排帶他們去看看夜景，「一杯雞尾酒的價格，就坐擁百萬價值的景觀」，對於餐廳與酒廊突然關閉，「令人傷心，但也是可預料的結局」。