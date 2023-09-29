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聯邦政府恐停擺 伊州逾4萬雇員將無薪領

特派員黃惠玲／芝加哥報導

新的會計年度將於10月1日開始，在國會眾院預算案迄今難產，一旦參眾議會無法在9月30日結束前通過支出協議，那麼大部分的聯邦政府部門恐將在下月1日起關閉，伊利諾州約4萬2637位聯邦雇員，也將因此無法獲得薪資給付。

根據美國人事管理局(Office of Personnel Management)的數據，截至2023年3月，伊州有4萬2000多名聯邦雇員，其中包括聯邦執法人員與2萬2600位現役軍人，在政府關閉的情況下，所有現役軍人與一些執法人員將繼續工作，不過，在資金通過撥款前，這群人將暫時領不到薪水。

一旦預算無法如期通過，伊州湖郡(Lake County)大湖區海軍基地的二等兵威廉姆斯(Madison Williams)從10月1日起就會暫時領不到薪資，「我們要付房租、買東西，很多人跟我一樣沒有儲蓄，到時薪水未入帳，將不得不向信用卡支借現金。」

根據人事管理局規定，工作涉及「人身安全或財產保護的緊急工作」的雇員，儘管薪資沒有入庫，仍不會讓這些人休假。

因應預算危機，環境保護署表示，假使無法如期通過經費，將停止對危險廢棄物場、飲用水、化學設施的檢查；此外，根據白宮表示，全國約有一萬名兒童將立即失去參加學前啟蒙(Head Start)的機會，該計畫是衛生及公共服務部(Department of Health and Human Services)旗下的一個兒童早期發展項目。

上次發生類似情形為2019年，當年伊州州長普立茲克與伊州財長辦公室，特別向暫時停薪的雇員，提供了一億元的資金作為低利或無息貸款，普立茲克表示，他將與財長方仲華(Michael Frerichs)密切合作，適時推出該項服務，舒緩員工的財務壓力。

由於空中交通管制員與運輸安全管理局(TSA)的人員都將被迫無薪工作，屆時可能導致班機大量延誤與候機時間拉長，上次聯邦政府停擺時，機場這些員工長達五周沒有領到薪水。

伊州 預算 聯邦政府

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