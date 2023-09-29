我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

芝加哥市議會表決通過 史奈林任警局局長

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警局局長史奈林宣誓就職。(芝警局提供)
芝加哥警局局長史奈林宣誓就職。(芝警局提供)

芝加哥市議會28日以48：0的票數，通過由現任芝警局反恐部門的負責人(Chief of Counterterrorism)史奈林(Larry Snelling，54歲)為新一屆警局局長。這位土生土長的芝加哥南區居民，將帶領芝加哥警局重振警員士氣，修復社區關係。

通過市議會投票後，他隨即在市議會宣誓就職。史奈林上任後提到近日困擾芝城的武裝搶劫與劫車事件時說，「我們要解決此問題的唯一方法就是共同努力，大家成為一個團隊。」

史奈林為土生土長的芝加哥人，他畢業於芝城英格伍德高中(Englewood High School)，1992年加入芝警局擔任警察，他一直在芝加哥南區服務，不到五年前，史奈林只是一名警官，去年他才被任命為芝警局反恐部門負責人，晉升快速；而他在警局服務的31年時間裡，超過一半時間都在警局的培訓學院擔任講師。

他2014年拿到德堡大學(DePaul University)的成人教育與領導力的學士學位，目前則在芝加哥大學攻讀碩士。

芝市警局為全美國僅次於紐約市的第二大警察局，該市許多地區，特別是弱勢的有色人種社區，多年來嚴重受到槍枝暴力的困擾，近年包括致命與非致命的槍擊案件，也在全市幾乎每個社區蔓延。芝城從2020年開始，受到新冠疫情與騷亂影響，出現了明顯的犯罪浪潮，隔年暴力事件達到20世紀90年代以來的高峰。

根據芝市數據，到9月24日為止，該市發生了471起兇殺案，比2022年同期下降了15％，儘管謀殺率減緩，但搶劫與偷車案卻大幅飆升。就在市議會表決警局局長任命前一天，芝市南區與西區不到八小時就發生了四宗致命槍擊案。

在史奈林的任命獲得議會支持後，市長強森發表談話，稱讚史奈林為「這座城市的兒子」，也確信他能夠克服最艱難的環境，帶領芝城走出困局。

強森也不忘補充，執法不是解決犯罪的唯一答案，「正如我們反覆說過的那樣，如果你覺得我們建設一個更好、更強大、更安全的芝加哥的唯一途徑，必須單靠維持治安，那你就是在試圖把我們引向錯誤方向」。

芝加哥 芝城 槍擊

上一則

聯邦政府恐停擺 伊州逾4萬雇員將無薪領

下一則

費城議員收受贓款 遭控罪

延伸閱讀

芝警局新局長出爐 芝城之子史奈林宣誓就職

芝警局新局長出爐 芝城之子史奈林宣誓就職
美首例 解決食物沙漠 芝市擬自營超市

美首例 解決食物沙漠 芝市擬自營超市
冬天將至 芝安置無證客 簽2900萬合約搭帳棚

冬天將至 芝安置無證客 簽2900萬合約搭帳棚
聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜

聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜

熱門新聞

維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

2023-09-27 13:54
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了