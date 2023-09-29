芝加哥市議會表決通過 史奈林任警局局長

芝加哥警局局長史奈林宣誓就職。(芝警局提供)

芝加哥 市議會28日以48：0的票數，通過由現任芝警局反恐部門的負責人(Chief of Counterterrorism)史奈林(Larry Snelling，54歲)為新一屆警局局長。這位土生土長的芝加哥南區居民，將帶領芝加哥警局重振警員士氣，修復社區關係。

通過市議會投票後，他隨即在市議會宣誓就職。史奈林上任後提到近日困擾芝城 的武裝搶劫與劫車事件時說，「我們要解決此問題的唯一方法就是共同努力，大家成為一個團隊。」

史奈林為土生土長的芝加哥人，他畢業於芝城英格伍德高中(Englewood High School)，1992年加入芝警局擔任警察，他一直在芝加哥南區服務，不到五年前，史奈林只是一名警官，去年他才被任命為芝警局反恐部門負責人，晉升快速；而他在警局服務的31年時間裡，超過一半時間都在警局的培訓學院擔任講師。

他2014年拿到德堡大學(DePaul University)的成人教育與領導力的學士學位，目前則在芝加哥大學攻讀碩士。

芝市警局為全美國僅次於紐約市的第二大警察局，該市許多地區，特別是弱勢的有色人種社區，多年來嚴重受到槍枝暴力的困擾，近年包括致命與非致命的槍擊 案件，也在全市幾乎每個社區蔓延。芝城從2020年開始，受到新冠疫情與騷亂影響，出現了明顯的犯罪浪潮，隔年暴力事件達到20世紀90年代以來的高峰。

根據芝市數據，到9月24日為止，該市發生了471起兇殺案，比2022年同期下降了15％，儘管謀殺率減緩，但搶劫與偷車案卻大幅飆升。就在市議會表決警局局長任命前一天，芝市南區與西區不到八小時就發生了四宗致命槍擊案。

在史奈林的任命獲得議會支持後，市長強森發表談話，稱讚史奈林為「這座城市的兒子」，也確信他能夠克服最艱難的環境，帶領芝城走出困局。

強森也不忘補充，執法不是解決犯罪的唯一答案，「正如我們反覆說過的那樣，如果你覺得我們建設一個更好、更強大、更安全的芝加哥的唯一途徑，必須單靠維持治安，那你就是在試圖把我們引向錯誤方向」。