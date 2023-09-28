麥金利公園波斯路倉庫改建案 公布藍圖

波斯路開發案藍圖。(Epstein Global Architecture)

位於麥金利公園(Mckinley Park)波斯路(Pershing Rd.)1717-1769號的大型倉庫樓，在廢棄多年後終於將迎來新的發展，根據市府資料，該處將改建為包括100多個單位的公寓、一家超市以及辦公空間的住商混合建築。

麥金利公園區緊鄰華埠 ，近年該區華人 居民越來越多，這項開發案的附近，也有不少華人聚居，因此該項目公布後，備受華社關注。

根據市府規畫部門的資料顯示，這片占地6.5畝的土地上有一棟樓高六層，面積寬達57萬1000平方呎的倉庫，該棟建物建於1918年，當時是為了美國陸軍(U.S. Army)而建造。

新項目開發完成後的藍圖。(芝加哥市府提供)

投資總額達1.21億元的新開發項目，將包括120套公寓，一個五萬平方呎的百貨超市，以及一個超過20萬平方呎的「創新辦公與技術中心」。

這些公寓將打造為可負擔房與市場價格公寓的混合體，公寓單位從單間到三房居室都有，百貨超市則將位於1717 W. Pershing Rd.上現有的一層樓維修中心。官員表示，開發案還將包括120個停車位，至於百貨超市部分也將額外設130個停車位。

官員說，開發項目包括把倉庫的中間部分拆除，並改建為一個內部庭院，根據開發計畫，原始建築的歷史牆面將予以保留。此外，設計藍圖終將還會有空中屋頂，並附設綠地、涼亭以及對公眾開放的跑道。

新項目開發案將包括一片綠地。(芝加哥市府提供)

市府表示，有關當局總共收到了五份改造計畫，接著由官員與鄰里社區組成的評估委員會選出三家入圍，然後在今年3月開始審查這三項提案，根據市府規劃部門指出，由IBT集團提出的方案，最終獲得最高排名，也在社區200多分的調查中排名榜首。

芝市12區區長拉米瑞茲(Julia Ramirez)說，她很高興該項目取得重大進展，「開發案有助於保持中央製造區的歷史完整性，還有助於振興波斯路繁榮」，該處地點空置很多年，也多少影響了該社區的整體發展。

這個項目可能會取得市府高達2500萬元的「租稅增額財源」(Tax Increment Financing , TIF)補助，全案目前等待議會審查與投票 批准。市府與開發商預計在今年秋天召開社區會議，讓附近鄰居了解更多相關信息。