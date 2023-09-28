芝新冠確診住院增3成 衛生局促申領新檢測劑

芝加哥 衛生局疾病控制副局長帕西利(Massimo Pacilli)表示，聯邦啟動新一波的新冠病毒檢測 劑發放，將有助芝加哥人為秋季、冬季的疫情做好準備。他說，芝市確診住院的人數，近來提高了三成，他提醒，一旦出現新冠症狀，或與確診新冠病毒的患者有過接觸的話，應該在五天後進行病毒檢測。

儘管芝加哥的新冠風險水平仍在「低」點，但根據芝加哥衛生局的數據，上周芝市確診新冠後住院接受治療的人數上升了30％。從今年7月份新冠疾病傳播與嚴重程度的關鍵指標，都跌到疫情爆發後的低點以來，芝市確診新冠的住院人數一直在逐步增加。

不過，芝加哥地區透過實驗室所確診的新冠病例，則連續第二周略有下降。衛生局官員對此表示，這項指標不太能反映疾病的真實傳播情況，因為會去尋求實驗室檢測來確定是否染疫的民眾已經越來越少。

帕西利說，住院人數的增加，反映了COVID-19活動的提高。他稱這種上升趨勢，「有力的提醒大家，新冠仍然與我們同在，且將繼續帶來一波波的感染，有些人還會因此入院接受治療。

帕西利也提醒，目前該市住院人數僅為一年前的三分之一，他說，重症病例的減少，「主要歸功於疫苗 接種，或先前感染過病毒者，都因此有更強的免疫力。」

他說，最新版的補強疫苗，即日起已經在芝加哥開始提供接種，隨著越來越多地點可以為民眾施打新版疫苗，預計未來幾周疫苗接種將會增加。

帕西利也鼓勵市民申請聯邦新一波發放的病毒檢測，只要能夠提供居住地址(每個地址可申請一次)，都可以到官網索取四個免費新冠檢測劑，申請網址：COVIDtests.gov。