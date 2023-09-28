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芝醫院研究擾人長新冠 患者易疲勞 1天睡16小時

特派員黃惠玲／芝加哥報導
罹患長新冠的患者，經常出現極度疲勞的情形。(pexels)
罹患長新冠的患者，經常出現極度疲勞的情形。(pexels)

今年2月在拉斯維加斯開心結婚的伊利諾州婦女Debbie Tumbarello，於離開賭城時感染了新冠肺炎病毒，至今已經近7個月她卻遲遲沒有康復，「感冒症狀消失了，但每天睡眠時間越來越長，周末甚至可以睡上14到16小時」，經過芝城北岸大學醫療系統(NorthShore University Health System)的傳染病專家診斷，Tumbarello確認患上長新冠。

Tumbarello因此參加了一項深入了解長新冠的治療與預防方案，該項研究由國家衛生研究院(National Institutes of Health)贊助，將測試多達11種治療長新冠的組合，該研究的目標並非在尋找治癒新冠的方法，而是要了解為何會發生長新冠，希望藉此阻止未來病例發生，且幫助已經出現衰弱症狀的患者。

國家衛生研究院代理主任塔巴克(Lawrence Tabak)說，研究院致力尋找治療方法，為數百萬名患有長新冠者提供資源。一般長新冠的症狀，包括極度疲勞、腦霧、關節疼痛等。

北岸-愛德華(Edward)-埃姆赫斯特(Elmhurst)健康中心為國家這項研究的四個主要地點之一，北岸醫療中心的醫生正在積極招募參與者。

衛生研究院的研究人員根據受到長新冠影響的社區遠近，選擇了主要研究據點，該研究的第一階段主要招募2.4萬名患者，第二階段目前已經在北岸醫療中心展開，包括三項針對認知功能障礙、睡眠問題、病毒顆粒等臨床試驗。

總計將會有多達四萬人參與這項研究，其中部分人的研究時間將長達四年，整個計畫在未來四年獲得國會11.5億元的資助，其中8.11億元已經撥付。

在Recover-Vital臨時試驗中，一些患者將接受延長劑量的Paxlovid或安慰劑，以消除體內殘留的SARS-CoV-2病毒，Paxlovid也將趁此檢驗該藥物是否也能防止病毒對器官、免疫系統造成的長期損害。

恢復神經部分的實驗，將針對新冠引起的腦霧、記憶問題，進行刺激治療，通過向大腦發送小電流來改善血液流動。此外也將針對睡眠疲勞問題，使用兩種不同藥物比較療效。

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