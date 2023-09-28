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芝加哥大都會區8月中位房價 攀升近1成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
數據顯示，芝加哥都會區的8月份中位房價，比去年同期上漲9.6%。(特派員黃惠玲／攝影)
數據顯示，芝加哥都會區的8月份中位房價，比去年同期上漲9.6%。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州房產經紀協會(Illinois Realtors)最新公布的數據顯示，芝加哥大都會地區8月份的中位房價為33.9萬元，比去年同期猛增2.9萬元，攀升幅度達9.6%。

另一份由全國房產經紀人協會(National Association)發布的消息指出，全國8月份的房屋銷售中位價格，比去年同期上漲了3.9%，達到40.71萬元，此中位成交價已經是第三個月連續超過40萬元。

芝加哥伊利諾大學(UIC)房地產系主任麥克米倫(Daniel McMillen)說，芝加哥大都會區8月的房屋成交數量為9103套，比去年同期的1萬728套少。儘管伊州與芝加哥地區房價在8月份都有所下降，但仍比去年同期高出很多，「我們的預測顯示，未來三個月房價將繼續保持季節性下降的慣常走勢，但還是會比去年同期高。」

一般夏季通常是房市最繁忙的時期，過去幾個月的房市比今年年初更熱絡，但由於房屋貸款利率還是居高不下，這也意味著，如果屋主賣掉手上房產，可能就必須放棄原來房貸的2%至3％的利率，然後被迫接受購置新房的超過7％利率，有鑑於此，過去幾個月市場代售房屋物件也因此更少，今年夏季的交易反而沒有往年熱鬧。

芝加哥商報Crain's的報告指出，與2022年同期相比，2023年8月芝加哥大都會區售出的房屋數量，減少了15.1%，導致8月成交的房屋總數，創下了2011年以來的新低紀錄。

全國平均房價與芝加哥地區房價間的差距越來越大，追溯原因應該在於房地產價格的暴漲；全美許多地區的房價大幅上漲，而芝加哥相對表現欠佳，房價漲幅要小很多，然而隨著房市熱潮的消退，芝市房價的增速反而已經超過了全國上升的速度。

全國房產經紀協會(NAR)的首席經濟學家Lawrence Yun表示，房屋物件基本供應量需要翻倍，才能緩和房價螺旋式上升，他也提到，雖然芝加哥市的房價快速增長，但主要是因為房貸利率居高不下導致，整體而言，芝加哥的房地產市場尚未穩定下來。

房價 芝加哥 利率

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