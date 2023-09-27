177名伊州府雇員 涉詐取工資保護計畫金恐被訴

伊利諾州執行監察長哈林(Susan Haling)說，該辦公室的調查人員發現至少有177名州府雇員可能涉及詐騙獲取聯邦工資保護計畫金(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)。這些案件已經被移交到檢察長辦公室，涉案者可能面臨起訴。

哈林說這些涉案員工都有全職工作，她雖感到失望但不意外。她說調查仍在進行中，目前尚未有人被定罪。這些員工有132人任職於伊州 人類服務部(Illinois Department Of Human Services，簡稱DHS)，這個部門共有1萬3000名員工，是伊州最大的政府機構。

州府官員表示，位於帕克森(Park Forest)的盧德曼發展中心(Ludeman Developmental Center)的DHS機構，因為有證據顯明有些員工以詐欺 手段獲取PPP，當中已經有20名員工被解雇、14人辭職和3人面臨紀律處分(disciplinary action)。

該DHS機構接著在8月2日的書面聲明表示，自從收到該中心有員工參與PPP詐欺的通知後，該單位一直在招聘新員工填補這些職缺。

哈林說，她無法透露這177名員工中，有多少人已經被解雇、辭職或面臨內部紀律處分。她的執行監察長辦公室已經開始調查438起可能涉及PPP的詐欺案，其中已經有204起結案。

哈林的辦公室最初專注調查兩萬元以上的貸款 ，因為要獲得這筆貸款的企業，前一年的總收入通常需要超過10萬元。

調查人員發現在伊州和全美各地都有這樣的詐欺事件發生。像是在芝加哥就有數百名地方和郡縣機構雇員被發現可能有詐欺行為。例如芝加哥公立學校的一名高級官員辭職的原因，是因為學校系統的監察長發現她虛報收入，藉此增加副業的貸款金額。

工資保護計畫(PPP)目的是提供貸款給陷入困境的企業，以補償新冠疫情期間的工資和其他費用的不足，只要企業把貸款金額用在該支出的項目上，大部分的貸款都不需償還。