我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

人口老化 伊州消防義工人數創新低 安全隱憂

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州消防義工人力不足，消防隊擔心將使居民陷入危險。(pexels)
伊州消防義工人力不足，消防隊擔心將使居民陷入危險。(pexels)

根據指出，美國有一半以上的消防隊員是義務工作者，他們隨時協助應對火災、車禍、醫療緊急情況與自然災害；在伊利諾州約1100個消防部門中，高達三分之二幾乎完全仰賴義工運作。然而伊州消防隊總隊長表示，該州的消防義工人數降至史上最低紀錄。

全國消防保護協會統計顯示，1995年全美的消防義工有83萬8000人，25年後，這個數字跌到67萬6900人，等於平均每1000人的消防義工比率，大幅縮水了25％。

伊州中北部的達爾澤爾市(Dalzell)是一個只有660多位居民的小鎮，當地消防局應該配備16名消防員，但實際該鎮僅有六個消防員；另一個位於伊州中部的小鎮狄佛農(Divernon)的消防局隊長羅德斯(Randy Rohodes)說，過去兩年，該市的消防義工流失了八名。

消防員出現令人擔憂的短缺，主要由於伊州人口老化，醫療服務需求也隨著增加，為了解決人力荒，越來越多消防單位依靠其他機構來協助應急，一些負責人則從聯邦補助金撥出經費聘用兼職人員，以補充現有年齡老化的消防義工陣容。

伊州消防員協會(Illinois Firefighters Association)董事會成員休特(Kevin Schott)說，各個郡縣與州府都應該高度關注消防人力不足的問題，因為如果情況未獲改善，公共安全將可能受到威脅。

多年來，消防組織與一些議員都一直試圖解決義工缺乏的問題，他們對這些義務人員提供稅務減免與其他獎勵，希望能夠吸收更多志願者加入。

然而迄今為止，這些努力收效甚微，一些消防專業人員擔心，最糟糕的情況恐怕還在後頭。

達爾澤爾市以及好幾個地方的消防隊負責人說，假使再不做出改變，他們接聽醫療緊急電話的人手將嚴重短缺，屆時只能把此責任轉給鄰近機構或私人救護車，這些情形都可能使成千上萬的伊州居民陷入危險之境，因為他們等候救援的時間將被迫拉長。

伊州南部的平克尼維爾(Pinckneyville)消防隊隊長吉洛(Jim Gielow)說，很多人都以為只要撥打911就能立刻獲得幫助，然而大家可能沒有意識到，一旦消防義工人力無法補足，很快有一天情況會出現改變。

伊州 伊利諾州

上一則

曾因同性婚外情辭職 新州前州長重返政壇 將選澤西市長

下一則

嚴管槍枝…馬州300項新法10/1生效

延伸閱讀

伊州首創耆老監理站 長者換照免預約免排隊

伊州首創耆老監理站 長者換照免預約免排隊
10年43人殉職 消防團體要求組工會

10年43人殉職 消防團體要求組工會
「美新」全美最佳大學 西北領先全伊州列第9

「美新」全美最佳大學 西北領先全伊州列第9
全美首例 伊州取消現金保釋生效

全美首例 伊州取消現金保釋生效

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
杜克大學名列2024年全美最佳大學第七名。(記者王明心／攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排第7

2023-09-20 02:00

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家