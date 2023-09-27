人口老化 伊州消防義工人數創新低 安全隱憂

伊州消防義工人力不足，消防隊擔心將使居民陷入危險。(pexels)

根據指出，美國有一半以上的消防隊員是義務工作者，他們隨時協助應對火災、車禍、醫療緊急情況與自然災害；在伊利諾州 約1100個消防部門中，高達三分之二幾乎完全仰賴義工運作。然而伊州 消防隊總隊長表示，該州的消防義工人數降至史上最低紀錄。

全國消防保護協會統計顯示，1995年全美的消防義工有83萬8000人，25年後，這個數字跌到67萬6900人，等於平均每1000人的消防義工比率，大幅縮水了25％。

伊州中北部的達爾澤爾市(Dalzell)是一個只有660多位居民的小鎮，當地消防局應該配備16名消防員，但實際該鎮僅有六個消防員；另一個位於伊州中部的小鎮狄佛農(Divernon)的消防局隊長羅德斯(Randy Rohodes)說，過去兩年，該市的消防義工流失了八名。

消防員出現令人擔憂的短缺，主要由於伊州人口老化，醫療服務需求也隨著增加，為了解決人力荒，越來越多消防單位依靠其他機構來協助應急，一些負責人則從聯邦補助金撥出經費聘用兼職人員，以補充現有年齡老化的消防義工陣容。

伊州消防員協會(Illinois Firefighters Association)董事會成員休特(Kevin Schott)說，各個郡縣與州府都應該高度關注消防人力不足的問題，因為如果情況未獲改善，公共安全將可能受到威脅。

多年來，消防組織與一些議員都一直試圖解決義工缺乏的問題，他們對這些義務人員提供稅務減免與其他獎勵，希望能夠吸收更多志願者加入。

然而迄今為止，這些努力收效甚微，一些消防專業人員擔心，最糟糕的情況恐怕還在後頭。

達爾澤爾市以及好幾個地方的消防隊負責人說，假使再不做出改變，他們接聽醫療緊急電話的人手將嚴重短缺，屆時只能把此責任轉給鄰近機構或私人救護車，這些情形都可能使成千上萬的伊州居民陷入危險之境，因為他們等候救援的時間將被迫拉長。

伊州南部的平克尼維爾(Pinckneyville)消防隊隊長吉洛(Jim Gielow)說，很多人都以為只要撥打911就能立刻獲得幫助，然而大家可能沒有意識到，一旦消防義工人力無法補足，很快有一天情況會出現改變。