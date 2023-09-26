希林聖安東尼社區中心 11月4日橋港區開幕

希林聖安東尼社區中心預計在11月4日開幕。(希林提供)

希林協會位於橋港區的聖安東尼社區中心，正密鑼緊鼓籌備於11月4日開幕，中心主任劉振斌表示，該據點將向社區提供多種活動與服務。

劉振斌說，日前該中心舉辦郊遊活動，為全新的服務據點暖身，這次暢遊芝加哥植物園 及巴哈伊靈曦堂迴響熱烈，第一團報名迅速額滿，在大家要求下開了第二團。

旅遊團在聖安東尼社區中心主任劉振斌、黃鄧茜健等人帶領下，從南華埠 華裔退伍軍人紀念園出發，先赴芝加哥植物園，該座植物園是一座占地385畝的綠地，每年吸引無數熱愛大自然的人士參訪。

一行人參觀告一段落後，前往附近餐廳享用豐富自助餐。飯後再到位於威爾梅特(Wilmet)的巴哈伊靈曦堂，該寺廟由法裔加拿大建築師布爾喬亞(Louis Bourgeois)設計，從上世紀二十年代著手興建，歷時30多年年，終於在1953年落成啟用。參觀告一段落，成員們回到華埠餐館聚餐後，開心互道再見。

希林協會成立於2003年，是一家非營利組織，致力於為大芝加哥地區和郊區提供全面的社會服務，滿足有需要家庭的需求。希林協會在為老年人提供友善的日託中心、經過認證的家庭服務護理人員、兒童創新計畫以及為所有人提供跨文化社區活動和其他活動方面，擁有20多年的經驗。