美首例 解決食物沙漠 芝市擬自營超市

芝市長強森提出「自營超市」的方案，希望解決該市部分地區「食物沙漠」的問題。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市長強森宣布將計畫設置「市府自營超市」。該超市的主要服務對象，是針對不容易取得新鮮雜貨的地區居民，提供他們更便利與健康的選擇。

強森辦公室表示，如果這個計畫實現，芝加哥將成為美國第一個建立「市府自營超市」的主要城市。

市府辦公室日前宣布，芝加哥將與「經濟安全專案」(Economic Security Project，ESP)合作。「經濟安全專案」是一個進步派的非營利組織，於2016年成立。該組織專門倡議與經濟安全相關議題，主要項目包括：提倡保證最低收入 的政策，與反對企業壟斷等。

芝加哥地區目前有多家雜貨店、超市正在陸續結束營業，這些關門的店家大多集中在西區與南區。

近期結束營業的店家包括：西加菲爾德公園(West Garfield Park)和Auburn Gresham的平價連鎖超市阿爾迪(Aldi)；以及西加菲爾德公園(West Garfield Park)、奧斯汀(Austin)、Auburn Gresham、和Washington Park的Save A Lot商店。

一些店家的結束營業非常突然，在關門前甚至沒有太多警訊。例如沃爾瑪(Walmart)在今年四月時收掉芝加哥的四家分店，卻僅在數天前才公告此一決定，讓附近的居民措手不及，沒有先在家裡儲備生鮮與雜貨。

這種部分區域產生缺乏提供生鮮食物商店的現象，讓一些區域形成「食物沙漠」(food deserts)。

市府辦公室表示，根據聯邦農業部(U.S. Department of Agriculture) 的統計數據，居住在西英格伍德(West Englewood)、東加 菲爾公園 (East Garfield Park) 的大多數居民，都離最近的雜貨店至少半英里以上。相比之下，西城(West Town) 只有不到1%的居民，在獲得食物方面會遇到相同的障礙。

強森在一份聲明中表示，南區和西區長期存在的企業撤資模式，造成了部分地區取得食品雜貨的不平等狀態。強森說，「所有芝加哥人都應該住在方便、負擔得起、健康的雜貨店附近。」

「經濟安全專案」的高級顧問帕瓦爾(Ameya Pawar)表示：「提供一間公營的雜貨選擇，可能會對本來是食品沙漠的社區產生好的轉變。」他也補充，「大多數食物沙漠社區，同時也是缺乏其他資源的沙漠，例如：銀行、寬頻網路、住房、兒童保育等。」