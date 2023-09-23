開銷驚人 芝明年預算赤字 越境移民占1/3

隨著越境無證客 湧入芝加哥 ，芝市2024年的預算赤字5.38億元之中，將有高達三分之一的金額與移民 危機有關。 隨著冬天臨近，擬議中的帳棚計畫，正在讓包括芝加哥警察局在內的市府相關部門疲於奔命。

芝加哥ABC電視台的司法專業人士、銀星保護集團(Silver Star Protection Group)老闆法瑞爾(Ed Farrell)說， 「芝加哥警察局沒有足夠的資源來處理這個問題。」

芝加哥市首席副幕僚長帕西奧內·扎亞斯(Cristina Pacione-Zayas)表示，近來任何開車經過警察局的人，都應該目睹了無證客居住在警察局外的景象，「這不是警察局設立的目的，執法人員不應該成為照顧移民的兼職人員」她說，讓這些移民住在警局並不人道，而且也讓警察無法專注他們原本應該做的事情。

有鑑於此，市長強森宣布了一項新計畫，那就是搭建帳棚，然後把這些無證移民轉移到帳棚區，這個計畫與紐約使用的預製避難所類似。法瑞爾說，那帳棚區的規則是什麼？誰來執行落實這些規定？

芝市40區區長瓦斯逵茲(Andre Vasquez)說，「我看到火車即將撞毀，因為我們即將進入預算季，，我們必須弄清楚如何在面臨赤字的情況下建立起所需的能力。」

現階段預估的赤字5.38億中，有大約兩億元的資金缺口是用作安置越境無證客，即使聯邦新批准3000萬經費，但也遠遠不足支付相關開銷。

根據分析，截至8月中旬，芝加哥納稅人的錢已經有8300萬用在這波移民危機；其中有三家公司拿到高達94％的市府支付金額，包括Favorite Healthcare Staffing拿走5630萬元，Equitable Social Solutions, LLC獲得1260萬元，Open Kitchen則拿到了940萬元。