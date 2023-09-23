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無證家庭助攻 芝加哥公校入學率回穩

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝公校系統入學率，出現多年來的首次回穩。(CPS臉書截圖)
芝公校系統入學率，出現多年來的首次回穩。(CPS臉書截圖)

芝加哥工立學校的入學率，多年來首次「保持穩定」，芝市議會教育委員會主席泰勒(Jeanette Taylor)說，這要部分歸功於新政府與芝公立學校推出各項返校活動奏效，此外，數以千計跟著尋求庇護無證父母到芝加哥的學齡孩童，也是提高芝公校入學人數的一大因素。

教育組織Chalkbeat芝加哥的阿敏(Reeme Amin)說，無證移民的湧入芝城，帶動了公校入讀人數增加，這可從CPS英語為第二語言的ESL課程學生人數提高了約5700名做為佐證。此外，雖然芝加哥工立學校沒有追蹤學生的移民身分，但入學學生住在臨時居所的人數正在增加中。

Chalkbeat芝加哥分析初步數據顯示，儘管入學率似乎趨於平穩，但芝公校的低收入學生人數卻正在減少。

阿敏說，十年前來自低收入家庭的學生，占了芝加哥公校學生總數的85％，到了上一學年，此數字下降到73％，而依據該組織估算的最新數據，新學年這個比率跌到67％。

學生所來自家庭的收入水平，是決定州府資助公校的眾多考量因素之一，泰勒表示，希望入學率降低的日子已經告一段落，「我很高興情況開始好轉，但我們還有很多工作要做」。

十年前當時的芝市市長伊曼紐決定關閉50所公校以來，位於芝城南區的貝熙羅斯小學(Betsy Ross Elementary Shool)就一直荒廢至今，該校窗戶都釘上了木板，建物油漆剝落，而就自50校關門大吉開始，CPS的入學率逐年急遽下滑。

泰勒說，「我們知道，多年來學區沒有聽取教師、家長或社區成員的意見，現在隨著選舉政治的轉變，也許人們會說目前執政的團隊是一個可以讓人信任的系統。」

本月月底前，芝公校將針對入學人數進行更多的分析與說明，此外，也因為入學率回穩，因此CPS高居全美公校系統第四大規模的地位，短期內應該不致有太大變化。

公校 芝加哥 低收入

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