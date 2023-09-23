冬天將至 芝安置無證客 簽2900萬合約搭帳棚

芝市府計畫在天氣變冷前，儘快搭建大型帳棚安置尋求庇護的無證客。(芝市府提供)

因應冬季很快到來，為了推進無證移民 基地營計畫，芝市長強森領導的團隊日前與一家公司Aegis，悄悄簽署了一項為期一年、金額近3000萬元的合約，協助市府搭建與管理這些收容移民的「蒙古包」帳棚。

不過，該公司在處理其他地方的無證客 作法頻頻引發爭議，其中包括該公司與佛羅里達州州長德桑提斯簽約，協助將該州的無證移民轉運到其他地區。

Aegis為Garda World旗下的子公司，該公司在12日與芝市府悄悄的簽訂了合同，根據合約顯示，Gard World將為新來的無證客提供「緊急後勤管理與運營服務，並為他們建立庇護所，以及提供其他必要的服務」。

去年年底，該公司也與伊利諾州簽訂了一份類似的合約，該合同總值達1.25億元，但迄今為止支付的金額並不多。

在強森宣布計畫於今年冬季來臨前，把暫居在芝加哥 歐海爾機場、芝加哥警局的大約1600名無證客，轉移到全市各區搭建的帳棚營後約一周，Grada World就與芝市府簽署了2940萬元的合約。

本月稍早，強森的團隊指出，如果將帳棚計畫的成本計算在內，到今年年底，該市安置這些無證移民的開銷，將達到3.02億元。

強森仍未透露帳棚的搭建時間與具體地點，但芝市與Grada World的合約中，揭露了一些有關帳棚組裝的細節，包括搭建出來的帳棚類似「蒙古包」，每個蒙古包可以容納12張小床，並配有滅火器、流動式廁所，臨時廚房則設在帳棚附近，不過，芝加哥寒冷的冬天要如何維持帳棚的溫度，至今仍然是個問題。

Garda World在其官網上稱，從2002年以來，該公司應對了美國所有重大自然災害，緊急事件以及軍事衝突，然而該公司也因幾起與無證客有關的事件遭來批評。這些爭議包括在丹佛、德州、加拿大與移民有關的項目與提案，以及該公司最近與德桑提斯簽訂合同，將接受州長指示，把無證客從佛州轉移到其他地區。

面對各界對於該份合同提出的質疑，強森政府發表聲明稱，新的合約將使市府可以迅速建立帳棚營區，並在天氣變冷前把無證客從警局轉移出來，市府表示，簽約是權宜之計。