我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

冬天將至 芝安置無證客 簽2900萬合約搭帳棚

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市府計畫在天氣變冷前，儘快搭建大型帳棚安置尋求庇護的無證客。(芝市府提供)
芝市府計畫在天氣變冷前，儘快搭建大型帳棚安置尋求庇護的無證客。(芝市府提供)

因應冬季很快到來，為了推進無證移民基地營計畫，芝市長強森領導的團隊日前與一家公司Aegis，悄悄簽署了一項為期一年、金額近3000萬元的合約，協助市府搭建與管理這些收容移民的「蒙古包」帳棚。

不過，該公司在處理其他地方的無證客作法頻頻引發爭議，其中包括該公司與佛羅里達州州長德桑提斯簽約，協助將該州的無證移民轉運到其他地區。

Aegis為Garda World旗下的子公司，該公司在12日與芝市府悄悄的簽訂了合同，根據合約顯示，Gard World將為新來的無證客提供「緊急後勤管理與運營服務，並為他們建立庇護所，以及提供其他必要的服務」。

去年年底，該公司也與伊利諾州簽訂了一份類似的合約，該合同總值達1.25億元，但迄今為止支付的金額並不多。

在強森宣布計畫於今年冬季來臨前，把暫居在芝加哥歐海爾機場、芝加哥警局的大約1600名無證客，轉移到全市各區搭建的帳棚營後約一周，Grada World就與芝市府簽署了2940萬元的合約。

本月稍早，強森的團隊指出，如果將帳棚計畫的成本計算在內，到今年年底，該市安置這些無證移民的開銷，將達到3.02億元。

強森仍未透露帳棚的搭建時間與具體地點，但芝市與Grada World的合約中，揭露了一些有關帳棚組裝的細節，包括搭建出來的帳棚類似「蒙古包」，每個蒙古包可以容納12張小床，並配有滅火器、流動式廁所，臨時廚房則設在帳棚附近，不過，芝加哥寒冷的冬天要如何維持帳棚的溫度，至今仍然是個問題。

Garda World在其官網上稱，從2002年以來，該公司應對了美國所有重大自然災害，緊急事件以及軍事衝突，然而該公司也因幾起與無證客有關的事件遭來批評。這些爭議包括在丹佛、德州、加拿大與移民有關的項目與提案，以及該公司最近與德桑提斯簽訂合同，將接受州長指示，把無證客從佛州轉移到其他地區。

面對各界對於該份合同提出的質疑，強森政府發表聲明稱，新的合約將使市府可以迅速建立帳棚營區，並在天氣變冷前把無證客從警局轉移出來，市府表示，簽約是權宜之計。

無證客 移民 芝加哥

上一則

「安妮日記」列教材 德州中學教師丟飯碗

延伸閱讀

聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜

聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜
小費員工時薪5年內年漲8% 芝議會10/4表決

小費員工時薪5年內年漲8% 芝議會10/4表決
生活成本調整3.2% 2024社安金估平均月增57.3元

生活成本調整3.2% 2024社安金估平均月增57.3元
2024年社安金每月支票 估增加57.3元

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)

殭屍若入侵 休士頓成最佳避難城

2023-09-16 02:12

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣