我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

亞洲音樂節 台灣國樂團5音樂家 10/4密大公演

密西根訊

應密西根大學Stearns樂器收藏館邀請，台灣國樂團絲竹室內樂的五位首席音樂家，將在10月1日至4日到訪密大參加亞洲音樂節，其中4日晚間7時30分在密大Hill大禮堂推出免費公演，歡迎踴躍出席聆賞。

密西根大學2023年亞洲音樂節由密大Stearns 樂器收藏館主辦，合辦單位有密大音樂戲劇舞蹈學院、Lieberthal-Rogel中國文化研究所，此外，紐約台北文化中心、國立傳統藝術中心、台灣國樂團及密西根人文協會等，也都參與協辦。

五位來訪的台灣音樂家，包括高笛劉貞伶老師、二胡吳宜芳老師、高音笙陳麒米老師、揚琴林明慧老師、革胡許雅婷老師。 笛子及笙是由竹子製作做的吹管樂器，是道地的中國傳統樂器之一。二胡來自蒙古。根據西方說法揚琴來自波斯共有147條弦，樂手用雙手持琴竹擊奏。革胡是國樂器的大提琴，為20世紀的新發明。 。

台灣國樂團這次訪問密州有三次公開活動，包括10月1日日下午4時到5時，在在安娜堡公共圖書館市中心分館 (343 South Fifth Ave, Ann Arbor) 舉行社區樂器示範及演奏；2日下午4到6時，在密西根大學 Weiser大樓10樓（500 Church St, Ann Arbor)有茶會與圓桌討論會；另一場就是4日晚間在密大Hill大禮堂的演出。

詳細活動情形，可查詢密西根人文協會官網：mitaiaa.weebly.com

大S 圖書館

上一則

華裔父女創作「中國風」 芝華博館展出

下一則

第2季信用卡債務 佛州全美第3高

延伸閱讀

「當代樂坊」新州公演 感動千名觀眾

「當代樂坊」新州公演 感動千名觀眾
時隔3年 北加州台大校友合唱團公演掌聲如雷

時隔3年 北加州台大校友合唱團公演掌聲如雷
滾石共同創辦人歧視非裔和女性音樂家 被踢出「名人堂」董事

滾石共同創辦人歧視非裔和女性音樂家 被踢出「名人堂」董事
法拉盛市政廳音樂會 中德音樂家合奏

法拉盛市政廳音樂會 中德音樂家合奏

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...