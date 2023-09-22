亞洲音樂節 台灣國樂團5音樂家 10/4密大公演

應密西根大學Stearns樂器收藏館邀請，台灣國樂團絲竹室內樂的五位首席音樂家，將在10月1日至4日到訪密大參加亞洲音樂節，其中4日晚間7時30分在密大Hill大禮堂推出免費公演，歡迎踴躍出席聆賞。

密西根大學2023年亞洲音樂節由密大S tearns 樂器收藏館主辦，合辦單位有密大音樂戲劇舞蹈學院、Lieberthal-Rogel中國文化研究所，此外，紐約台北文化中心、國立傳統藝術中心、台灣國樂團及密西根人文協會等，也都參與協辦。

五位來訪的台灣音樂家，包括高笛劉貞伶老師、二胡吳宜芳老師、高音笙陳麒米老師、揚琴林明慧老師、革胡許雅婷老師。 笛子及笙是由竹子製作做的吹管樂器，是道地的中國傳統樂器之一。二胡來自蒙古。根據西方說法揚琴來自波斯共有147條弦，樂手用雙手持琴竹擊奏。革胡是國樂器的大提琴，為20世紀的新發明。 。

台灣國樂團這次訪問密州有三次公開活動，包括10月1日日下午4時到5時，在在安娜堡公共圖書館 市中心分館 (343 South Fifth Ave, Ann Arbor) 舉行社區樂器示範及演奏；2日下午4到6時，在密西根大學 Weiser大樓10樓（500 Church St, Ann Arbor)有茶會與圓桌討論會；另一場就是4日晚間在密大Hill大禮堂的演出。

詳細活動情形，可查詢密西根人文協會官網：mitaiaa.weebly.com。